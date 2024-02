Veja cardápio de evento em que Macron tentou convencer Mbappé a ficar na França

A- A+

Um tipo raro de lagosta, aspargos e caviar foram os pratos servidos durante o jantar de gala no qual o presidente francês Emmanuel Macron, e o emir do Catar, dono do Paris Saint-Germain, receberam o craque francês Kylian Mbappé.



O encontro, segundo canal francês RMC, teria feito parte de uma tentativa da dupla de convencer o jogador a continuar na França, em meio a rumores de que ele teria acertado com o Real Madrid.

O prato principal do jantar de gala foi a raríssima lagosta azul da Bretanha, acompanhada de manteiga com trufa e batatas assadas. O menu, que também teve aspargos brancos grelhados e caviar como entrada, foi assinado pelo chef Christian Le Squer, segundo o jornal Le Parisien.

— Você vai criar problemas para nós — afirmou Macron, antes de cair na risada com o atleta e o emir.

— Boa sorte — disse o dono do PSG para o principal jogador de sua equipe, na sequência. Outros trechos da conversa são inaudíveis. O contexto da interação não foi detalhado.

Tamim bin Hamad al-Thani, dono do PSG, foi a Paris tratar sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas viu no jantar uma oportunidade de conversar com Mbappé e argumentar pela renovação do contrato com o clube francês, de acordo com o jornal L'Équipe.

O presidente do clube parisiense, o empresário catari Nasser Al Khelaifi, membro do círculo íntimo do emir, também esteve presente no evento.





Acerto com Real Madrid, pressão por PSG

Durante o jantar, o emir conversou com o jogador francês, que anunciou sua intenção de deixar o PSG ao final da temporada. Especula-se que Mbappé assinará com o Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, o contrato já foi assinado e teria duração de cinco anos.

Macron, por sua vez, teria elogiado o desempenho do atleta na Copa do Mundo e incentivado o atleta a participar dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, algo que Mbappé já declarou ter vontade de fazer. Das últimas vezes em que a saída do astro do PSG foi especulada, o presidente francês foi a público defender a permanência da estrela em seu país natal e chegou a dizer que faria "pressão" contra a transferência.

Esta é a primeira visita de Estado de Tamim ben Hamad al-Thani à capital da França desde que subiu ao trono em 2013, informou a Presidência francesa.

O emir se reuniu com Macron e depois participou de um jantar de Estado, ao qual foram convidadas personalidades do mundo da economia, cultura e esporte. Também foram convidados ao evento os diretores-executivos da LVMH, Qatar Airways e Airbus.

