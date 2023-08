Veja como o Náutico pode avançar ao quadrangular da Série C

A- A+

O Náutico depende apenas de si para avançar ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo fora do G8, na nona posição, com 26 pontos, o Timbu precisa de uma vitória simples na rodada final da primeira fase, contra o São Bernardo-SP, nos Aflitos, para garantir lugar na etapa seguinte. Os paulistas estão justamente uma colocação acima, em oitavo, com 28. Se os alvirrubros empatarem ou perderem, o sonho do acesso chega ao fim.





O cenário da rodada final para o Náutico começou a ser montado após o empate em 2x2 com o Brusque, no Augusto Bauer. Resultado que deixou a equipe momentaneamente em sétimo, ainda no aguardo do fechamento da rodada. A partir daí, passou a secar os clubes que estavam logo abaixo.

Dos três resultados que interessavam na rodada, apenas um ajudou o Náutico. No Rei Pelé, o CSA ficou no 0x0 com o Remo. Os alagoanos estacionaram em 11º, com 24 pontos. Em contrapartida, o São José ganhou do Amazonas por 1x0, no Francisco Novelletto, e pegou a posição do Timbu, ficando em sétimo.

Nesta segunda (21), o Náutico iniciou o dia em oitavo, mas perdeu o lugar do G8 com o triunfo do São Bernardo por 1x0 perante o Ypiranga-RS, no Primeiro de Maio, com gol de pênalti aos 55 minutos do segundo tempo. O que faz do próximo encontro entre pernambucanos e paulistas um confronto direto pela classificação.



“O Náutico tem uma camisa pesada, de muitos torcedores. Temos um jogo decisivo em casa, com o apoio da nossa torcida, que é muito importante. Vamos enfrentar uma grande equipe, com chances de classificação, mas estamos empenhados, trabalhando bem forte para dar tudo certo", declarou o atacante Ribamar.



São Bernardo e Náutico se encontraram neste ano, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Timbu venceu o jogo por 1x0, no Primeiro de Maio, com gol de Denilson.

Voltando ao Timbu



O treinador Thiago Souza retorna ao comando da equipe sub-20 do Náutico. O profissional já havia desempenhado a mesma função em 2022, quando se transferiu para a Arábia Saudita, para comandar o time de Beach Soccer.



