Veja cidades e estádios que poderão receber jogos da Copa de 2030 em seis países diferentes

A- A+

A Fifa anunciou, na última quarta-feira, que a Copa do Mundo de 2030 será sediada por Marrocos, Espanha e Portugal, mas o Uruguai, Argentina e Paraguai receberão as partidas de abertura. Até aqui, as cidades e estádios não foram definidos pela entidade, mas, segundo o jornal espanhol AS, os países já começaram a escolher suas sedes.

Na América do Sul, já se sabe quais serão as sedes dos jogos. Montevidéu, no Uruguai, com o estádio Centenário, terá a festa de abertura, Buenos Aires, na Argentina, com o Monumental de Nuñez, e Assunção, no Paraguai, com uma arena que ainda será construída pela Conmebol, receberão as partidas iniciais do Mundial.

De acordo com o portal espanhol, algumas cidades já foram pré-selecionadas pelos países sedes. Na Espanha, por exemplo, 15 estádios, de 13 cidades, estão sendo analisadas para receberem o Mundial, porém alguns devem ser cortados na lista final da Fifa.

Possíveis cidades e estádios na Espanha

Madri - Santiago Bernabéu

Madri - Estádio Metropolitano

Barcelona - Camp Nou

Cornellá El-Prat (região de Barcelona) - RCDE Stadium

Sevilla - La Cartuja

Bilbao - San Mamés

San Sebastián - RCE Arena

Valencia - Nuevo Mestalla

Vigo - Balaídos

La Coruña - Riazor

Zaragoza - La Romareda

Gijón - El Molinón

Murcia - Estádio Nueva Condomina

Málaga - La Rosaleda

Las Palmas - Gran Canaria

Quanto a Portugal, as cidades de Lisboa e Porto devem estar na lista final da entidade, principalmente devido ao nível das instalações e por terem sediado grandes jogos recentemente de competições da UEFA.

Possíveis cidades e estádios em Portugal

Lisboa - Estádio da Luz

Lisboa - José Alvalade

Porto - Estádio do Dragão

Já o Marrocos colocou em sua lista as opções de Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakesh e Fez. Ainda não se sabe quantos estádios serão atribuídos para o país africano, mas espera-se que o número caia. Segundo o As, todas as arenas necessitam de reforma.

Possíveis cidades e estádios no Marrocos

Rabat - Estádio Principe Moulay Abdellah

Casablanca - Estádio Mohammed V

Tanger - Ibn Batouta Stadium

Agadir - Grande Estádio de Agadir

Marrakesh - Grande Estádio de Marrakesh

Fez - Complexo Esportivo de Fez

De acordo com a Rádio Itatiaia, a final da Copa do Mundo de 2030 será indicada no projeto para ser no Santiago Bernabéu, em Madri. As semifinais devem ocorrer em Barcelona e Lisboa, e Marrocos receberá confrontos até as quartas de final.

Veja também

Bundesliga Guirassy leva Stuttgart à liderança provisória da Bundesliga