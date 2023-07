Veja clubes que conseguiram vaga no G4 na última rodada da Série D

A- A+

Comemorar a vaga no G4 do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro na última rodada, tendo que ganhar e secar os rivais. Essa é a meta do Santa Cruz. Difícil, mas não impossível, visto que outros clubes já completaram o desafio desde que o torneio adotou, em 2020, o modelo de chaveamento com oito equipes e 14 rodadas na primeira fase.





Exemplos não faltam



O primeiro caso foi há três anos, no Grupo 3. Na penúltima rodada, o Atlético Cajazeirense-PB era o quarto, com 16 pontos. O Globo-RN estava em quinto, com 15. Na rodada final, as equipes se enfrentaram, com os potiguares vencendo por 3x0 e tomando a vaga final do G4.



No mesmo ano, na chave 8, a mudança foi dupla. Até a 13ª rodada, o G4 tinha o Novorizontino-SP no topo, com 30, com os gaúchos Pelotas (2º, com 20) e São José (3º, com 20) também na zona, além do Joinville-SC, em quarto, com 19.



O líder, já classificado, ficou no empate com o Joinville e ajudou a eliminar o Coelho. O Pelotas deixou o G4 ao perder do Marcílio Dias-SC, que estava em quinto, com 18, e terminou em quarto, com 21. Já o Caxias saiu de sexto, com 18, para terceiro, com 21, ao golear o São Caetano por 6x0 e ser beneficiado com os tropeços das equipes acima.



Em 2021, no Grupo 8, o Esportivo-RS ganhou a vaga no G4 na rodada final. Os gaúchos estavam em quinto, com 18, e subiram para terceiro ao golear o Rio Branco-AC por 4x1 e se beneficiaram do empate entre Caxias e Juventus-SC, em 1x1, que jogou os catarinenses para a quinta posição.



Os dois casos mais recentes foram no ano passado. No A2, duas reviravoltas. Até a penúltima rodada, Fluminense-PI (3º) e Castanhal-PA (4º), ambos com 17, estavam no G4. Mas os dois foram superados por Pacajus-CE e Juventude-MA. Cearenses e maranhenses fizeram sua parte ao derrotar 4 de Julho-PI e Fluminense, respectivamente. Aliado a isso, comemoraram o tropeço dos paraenses perante o Moto Club-MA, conseguindo as vagas à próxima fase.



Por fim, um exemplo pernambucano. O Afogados estava em quinto, com 19 pontos, na penúltima rodada, mas terminou no G4 ao massacrar o São Paulo Crystal-PB por 7x0. Além disso, conseguiram a classificação graças ao empate do Icasa, então terceiro, com 21, perante o Globo. Os cearenses ficaram em quinto.



Cenário de 2023



Em quinto lugar no Grupo 3, com 20 pontos, o Santa Cruz precisa vencer o Iguatu e torcer pelo tropeço de Potiguar (em quarto, com 22) ou Pacajus (terceiro, com 23) para avançar ao mata-mata. O primeiro enfrenta o Nacional-PB, no Frasqueirão, enquanto o segundo visita o Campinense, no Amigão.

