Veja como é a cirurgia de reconstrução de LCA que Neymar vai fazer nas próximas semanas

A- A+

Até o início de novembro, o atacante Neymar vai realizar a cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, rompido durante a derrota da seleção para o Uruguai (2 a 0) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na terça-feira. Além do LCA, a torção sofrida pelo camisa 10 afetou o menisco, que será reparado na mesma operação.

Ainda não há informações do local e da equipe médica que irá realizar a cirurgia. Apesar de a lesão ter ocorrido com a seleção, a decisão dos procedimentos fica a cargo do clube de Neymar, o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Por enquanto, o jogador está em São Paulo, onde acompanha os primeiros dias da filha, Mavie, ao lado da noiva, Bruna Biancardi.

A cirurgia de Neymar consiste na colocação de um enxerto (retirado do corpo do próprio atleta) exatamente no local do ligamento rompido. Para isso, o fêmur e a tíbia serão perfurados criando túneis por onde o enxerto passará. Por fim, parafusos ou botões metálicos prenderão o novo ligamento.

Logo após a cirurgia, o atleta dará início à fisioterapia. Ele terá que usar muletas por até quatro semanas. O retorno aos campos pode demorar de oito a 12 meses.

Veja também

Aposta esportiva Roma defende seus jogadores citados em rumores sobre envolvimento em apostas