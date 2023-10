A- A+

Futebol Veja como está trio de ex-alvirrubros que enfrentará o Sport, pela Série B Souza, Gabriel Santiago e Paul Villero estão na Ponte Preta, adversária do Leão na segunda (9), na Ilha do Retiro, pela Segundona

Adversária do Sport na próxima segunda (9), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem no elenco três jogadores que, até pouco tempo, estavam em um rival do Leão, o Náutico. O trio formado pelo volante Souza, o meia Gabriel Santiago e o atacante Paul Villero integrou o elenco alvirrubro na Série C do Campeonato Brasileiro, deixando a equipe após a eliminação precoce na primeira fase e reforçando o time de Campinas na competição.

Único do trio que ainda tem contato com o Náutico, com vínculo até o fim de 2024, Souza participou de três jogos, todos como titular. Não balançou as redes, tampouco deu assistência, saindo sempre no decorrer da partida. Gabriel Santiago foi relacionado em três confrontos, mas não entrou em campo. Do trio, é o único que ainda não jogou pela Ponte Preta em 2023.

Titular do Náutico em boa parte de 2023, Paul Villero participou de três jogos. Começou jogando em dois, mas sem grande participação. Diante do Sport, a presença do colombiano entre os 11 iniciais é incerta.

Na Segundona, o Náutico ainda tem três ex-jogadores da equipe: Jael, Victor Ferraz e Bryan. O primeiro está no Avaí e não jogou contra o Sport na rodada anterior por conta de uma suspensão automática ao ser expulso perante o Juventude. Ferraz pode reencontrar o Leão no dia 20 de outubro, quando os pernambucanos receberem a Chapecoense, na Ilha do Retiro.

Lateral do Novorizontino, Bryan não jogará contra o Sport pelo clube paulista em 2023. O atleta, vale dizer, ainda não atuou na Segundona desde que deixou o Náutico.

