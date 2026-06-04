Veja como ficou cicatriz na cabeça de Valverde após briga com Tchouaméni no Real Madrid
Marca é possível ser vista em vídeo divulgado por barbearia
A reta final da temporada do Real Madrid ficou marcada por polêmicas, especialmente a briga entre Valverde e Tchouaméni, no CT do clube merengue, no início do mês de maio. O uruguaio, que foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, precisou levar pontos e segue com uma cicatriz na testa por conta da confusão.
A marca na cabeça é possível ser vista em um vídeo divulgado por uma barbearia que mostra o novo corte de cabelo de Valverde.
OJO a la CICATRIZ de FEDE VALVERDE tras su PELEA con TCHOUAMÉNI.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 4, 2026
Vía 'Barber.beer1' (TikTok) pic.twitter.com/DYklDTtDC5
A grave briga no treino do Real Madrid terminou com Valverde hospitalizado e os dois jogadores punidos pelo clube apenas com multa financeira.
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O atrito entre os volantes começou em discussão acalorada, no dia 6 de maio, com direito a troca de empurrões. Já no dia seguinte, Valverde e Tchouaméni brigaram no CT do clube e o desentendimento exigiu a intervenção de diversos jogadores.
De acordo com outros veículos da Espanha, Tchouaméni pediu desculpas a Valverde pelo episódio do primeiro dia, mas o uruguaio não teria aceitado e, inclusive, não cumprimentado o companheiro no vestiário. A briga, então, teria sido originada após Valverde chegar mais forte no francês em algumas divididas. Os dois jogadores se confrontaram, trocaram empurrões e tiveram uma forte discussão que continuou até o vestiário. O incidente foi descrito internamente como "muito grave" vários membros da equipe.