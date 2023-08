A- A+

Futebol Veja como foi e o que mudou desde o último jogo entre Náutico e São Bernardo Equipes se enfrentaram pela primeira vez em março, pela Copa do Brasil, e agora se encontram pela Série C

Após quase seis meses desde o primeiro e então único jogo entre as equipes, no estádio Primeiro de Maio, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, Náutico e São Bernardo voltam a se encontrar. O duelo fecha a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e, de certa forma, também tem caráter eliminatório. Quem ganhar, avança ao quadrangular e, consequentemente, acaba com a chance do adversário de sonhar com o acesso à Série B. A Folha de Pernambuco relembra como foi o embate anterior e o que mudou para o de agora, que ocorrerá sábado (26), nos Aflitos.

Outro estádio, outro técnico

Às vésperas do primeiro jogo contra o São Bernardo, o Náutico vinha de um tropeço por 2x1 para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. A equipe brigava pela classificação ao mata-mata do Nordestão. No Pernambucano, a situação era mais confortável, ocupando o G6.

O Náutico tinha Dado Cavalcanti como treinador. Jael tinha chegado há pouco tempo. Nathan ainda não tinha se lesionado e, consequentemente, voltado ao Fluminense. Nomes como Anilson, Alan Cardoso, Juan Gauto e Régis Tosatti estavam no elenco, assim como o zagueiro Paulo Miranda, punido posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 720 dias de suspensão após participar de um esquema de manipulação de resultados em apostas esportivas relacionadas a jogos de futebol.

O São Bernardo, por outro lado, já tinha Márcio Zanardi no comando. A equipe paulista atravessava ótimo momento na temporada, liderando na ocasião o Grupo D do Campeonato Paulista, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Dos triunfos, destaque para os 2x0 perante o Corinthians e o 1x0 diante do São Paulo. O grupo tinha (e ainda tem) ex-alvirrubros, como o goleiro Alex Alves e o volante Rodrigo Souza.

Lembranças são as melhores

No confronto, realizado no Primeiro de Maio, o Náutico venceu por 1x0, com gol marcado por Denilson. Daquele time, permanecem na atual base titular do Timbu, além do defensor, o goleiro Vagner, o lateral Victor Ferraz, os volantes Jean Mangabeira e Souza, além do atacante Paul Villero. O treinador, porém, mudou, com os pernambucanos sob o comando de Bruno Pivetti.

Nono colocado da Série C, com 26 pontos, o Náutico precisa vencer para avançar ao quadrangular. O São Bernardo é o oitavo, com 28, e pode passar com um empate.

