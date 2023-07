Veja como foi o desempenho de Diego Souza desde que deixou o Sport, em 2017

A- A+

Dia 3 de dezembro de 2017. Um domingo de festa para os rubro-negros. Ao vencer o Corinthians, por 1x0, em casa, no Brasileirão, com gol de André, o Sport evitou na rodada final o rebaixamento à Série B. Mas também foi uma tarde de despedida. O atacante Diego Souza fez seu então último jogo pelo clube - em janeiro do ano seguinte, o camisa 87 partiu para o São Paulo. O Leão ainda tentou trazê-lo posteriormente em outras oportunidades, mas sem sucesso. Imaginava-se então que já estava escrito o capítulo derradeiro da história dele no Recife. Mas faltava a “última dança”. Passos que serão dados no segundo semestre de 2023, com o retorno do craque para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, após quase seis anos, qual Diego desembarcará na Ilha do Retiro?



Diego, de 38 anos, estava de férias, nos Estados Unidos, e deve chegar ao Recife na sexta. Antes de estrear, o atleta terá que aprimorar a forma física, já que não entra em campo desde 25 de março, na vitória do Grêmio por 2x1 para o Ypiranga, no Campeonato Gaúcho.



Será a terceira passagem do atleta no Sport. A primeira foi entre 2014 e 2015, sendo o segundo ano marcado pela melhor campanha do Leão na história dos pontos corridos da Série A, terminando em sexto. Depois de uma passagem curta pelo Fluminense, o camisa 87 voltou em 2016, temporada em que foi artilheiro do Brasileirão, ao lado de Fred e William Potker, todos com 14 gols. Em 2017, ele ajudou os pernambucanos a evitarem a queda. No geral, Diego Souza tem 173 jogos e 57 bolas na rede.





Por onde Diego andou?



Desde que saiu do Sport, Diego passou por três clubes. O primeiro foi o São Paulo. O atacante buscava ficar em evidência para tentar ser convocado pelo então técnico da Seleção Brasileira, Tite, para a Copa do Mundo, em 2018 - o jogador tinha sido chamado algumas vezes antes, ainda pelo Leão, mas não esteve na lista que foi ao Mundial da Rússia.



No Tricolor, foram 17 gols em 61 jogos. Comprado por R$ 10 milhões, conviveu com altos e baixos no clube. Atingiu a marca de 100 bolas na rede no Brasileirão e foi o artilheiro do time em 2018, com 16, mas passou a ter a forma física questionada na temporada seguinte. Sem espaço com o então técnico do clube, Cuca, o atleta, que recebia R$ 600 mil por mês, pesou no cofre paulista. A decisão dos dirigentes foi a de emprestá-lo ao Botafogo.



No clube carioca, Diego fez 41 jogos, com nove gols. Depois de um ano de 2019 abaixo do esperado, mais uma vez o nome do atacante foi ligado ao Sport. O salário alto pesou no acerto e o jogador foi para o Grêmio.



O centroavante foi o artilheiro do Grêmio em três temporadas (2020- 2022), mas, com a chegada de Suárez, foi para o banco de reservas, não marcando gols em 2023. Somando com a primeira passagem no Tricolor, em 2007, disputou ao todo 222 partidas, com 87 gols.



Parceria reeditada



Ao decidir adiar a aposentadoria e fechar com o Sport, após conversa com a diretoria do clube e com o técnico Enderson Moreira, Diego Souza vai reeditar a parceria com Vagner Love. Ambos atuaram juntos no Palmeiras, em 2007. O Verdão chegou a liderar o Brasileirão à época, mas o título ficou com o São Paulo.

Veja também

Futebol Internacional Por dentro da 'nova corrida pelo ouro' do futebol saudita