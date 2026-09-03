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FUTEBOL Veja como foi o desempenho do Santa na 1ª fase da Série C contra adversários do quadrangular Tricolor enfrentará Botafogo-PB, Floresta e Maringá na etapa que vale o acesso à Série B

Pela segunda vez na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026, o Santa Cruz terá pela frente Botafogo-PB, Floresta e Maringá. Antes adversários da primeira fase do torneio, o trio agora estará no caminho do Tricolor no quadrangular que vale o acesso à Série B. A Folha de Pernambuco relembra como foram os encontros anteriores. Todos, aliás, foram com a Cobra Coral como visitante.

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O Floresta foi o primeiro dos três clubes do quadrangular que o Santa Cruz enfrentou na Série C. O confronto ocorreu na segunda rodada e terminou empatado em 1x1, no Domingão. A Cobra Coral era comandada na ocasião por Claudinei de Oliveira. O gol dos pernambucanos foi marcado por Tiago Marques.

Na oitava rodada, no Willie Davids, o Santa teve novo 1x1, agora com o Maringá. O Tricolor já era treinado por Cristian de Souza e balançou as redes na partida com Pedro Favela. A partida ainda ficou marcada por uma agressão sofrida pelo zagueiro William Alves. O jogador da equipe pernambucana estava recebendo atendimento no gramado por conta de dores na coxa quando um dos maqueiros chuta o atleta. Na confusão, o defensor coral foi substituído e o agressor foi expulso.

Na 16ª rodada, no Almeidão, o Santa Cruz visitou o Botafogo-PB e empatou o confronto em 2x2. Hatamoto e Lucas Cândido marcaram para o Belo, enquanto Ronald e Eron anotaram os gols corais.

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