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FUTEBOL Veja como o Náutico pode interferir na briga do Sport pelo G6 da Série B Timbu enfrenta na próxima rodada o CRB, nos Aflitos, sem correr mais o risco do rebaixamento à Série C

A vitória por 1x0 diante do Avaí, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, acabou com o risco de rebaixamento do Náutico à Série C. Agora, faltando duas rodadas para o fim da competição, o Timbu passou a ter um papel importante em outra briga, a da parte de cima da tabela, envolvendo o G6 que vale o acesso.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o CRB, nos Aflitos. Os alagoanos estão no sexto lugar, com 55 pontos. Mesma pontuação do Goiás, em sétimo, e do Sport, em oitavo. Os goianos estão abaixo pelo critério de saldo de gols, enquanto os pernambucanos levam desvantagem no número de vitórias.

Caso derrote o CRB, o Náutico ajudaria Goiás e Sport. Ambos poderiam entrar no G6 se vencerem seus respectivos jogos. O primeiro encara a Ponte Preta, na Serrinha, enquanto o segundo visita o Operário-PR, no Germano Kruger. No caso do Leão, além de ganhar, teria de torcer para o Esmeraldino no máximo empatar. Ou, caso empate com os paranaenses, os pernambucanos entram no G6 se os goianos não derrotarem a Macaca.

Uma vitória do CRB, porém, colocaria ainda mais pressão no Sport. Esse resultado, somado a um revés do Leão, deixaria o clube pernambucano sem chances de chegar ao G6. E se o Galo perder, os rubro-negros também poderiam ficar fora da zona de classificação caso o Goiás ganhe.

Outro clube que pode atrapalhar o Sport é o Atlético-GO, em nono, também com 55 pontos e com o mesmo saldo de gols do Leão, mas em desvantagem no critério de gols marcados. Os pernambucanos poderiam ficar fora do G6 mesmo ganhando o jogo e contando com derrotas do CRB e do Goiás se, além de todo esse cenário, o Dragão superar o Athletic, na Arena Sicredi, por uma margem de gols superior.

Além do CRB, o Náutico ainda pega na rodada final o Londrina, já rebaixado, no VGD. O duelo pode ser até antecipado, já que não tem chance de interferir na parte superior ou inferior da tabela.

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