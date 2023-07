Veja como o Náutico pode terminar a rodada na liderança da Série C

A- A+

Quinto colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, o Náutico pode terminar a próxima rodada na liderança da competição. Para isso, o Timbu terá que fazer o dever de casa, diante do Remo, domingo (23), nos Aflitos, e secar os adversários que estão acima dele na tabela de classificação.



Caso derrote o Remo, o Náutico pulará para os 25 pontos. A mesma quantidade do atual líder, o Operário-PR. Ou seja, para pegar o topo dos paranaenses, os pernambucanos terão que torcer para que o Fantasma perca no sábado (22), no Batistão, para o Confiança, tirando uma diferença no saldo de gols (7x3). Quem também joga no mesmo dia e necessita tropeçar é o segundo colocado, o Amazonas, com 24. A equipe recebe o Ypiranga-RS, no Carlos Zamith.



Outros dois clubes que o Náutico precisa secar na rodada são Brusque, em terceiro, com 23, e Volta Redonda, quarto, com 22. Os catarinenses jogam no mesmo dia que os alvirrubros, na Arena da Amazônia, contra o Manaus. Já os cariocas pegam o São José, segunda (24), no Francisco Novelletto.





E o pior cenário?

Assim como pode ficar na liderança, o Náutico também corre risco de cair para oitavo. Para isso, o Timbu teria de perder para o Remo e contar ainda com vitórias de clubes que estão abaixo na tabela. Os triunfos teriam que ser de Botafogo-PB, em sexto, com 21; São Bernardo-SP, sétimo, com 20; e São José-RS, oitavo, com 19.

Os paraibanos teriam de ganhar do Altos, domingo, no Lindolfo Monteiro. Os paulistas pegam o América-RN, no Primeiro de Maio, enquanto os gaúchos terão pela frente o Volta Redonda. O Náutico não tem risco de deixar o G8 no final de semana porque o nono colocado, o Ypiranga, tem 18 e, no máximo, chegaria apenas aos 21 se vencesse o Amazonas.

