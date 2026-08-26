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Futebol Veja como o Santa pode ganhar vantagem de decidir em casa o acesso à Série B Tricolor precisa terminar no G4 para realizar o jogo final do quadrangular na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz ainda não está matematicamente classificado para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o fato de depender apenas de si e de ter chance de avançar mesmo com um tropeço faz os tricolores pensarem adiante na reta final, projetando uma vantagem que pode ser importante na luta pelo acesso. Se o clube terminar entre os quatro melhores da primeira fase terá o direito de fazer o jogo derradeiro da etapa seguinte em casa.

Regulamento

Os oito classificados são divididos em dois grupos de quatro equipes (Grupo B e Grupo C). O primeiro terá o 1º, 4º, 5º e 8º lugares, enquanto o outro será formado pelos 2º, 3º, 6º e 7º colocados. Os times jogam dentro de suas chaves em turno e returno, totalizando seis rodadas.

Os quatro melhores terão a vantagem de ter o jogo final do quadrangular em casa. No fim, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B, enquanto os líderes de cada chave farão a final.

Cenário

Na quinta posição, com 28 pontos, o Santa precisaria subir apenas um degrau. Para isso, o Tricolor teria de vencer o Anápolis, sábado (29), no Jonas Duarte, e torcer para o tropeço de ao menos um dos quatro times que estão acima na tabela, casos de Brusque (1º, com 31 pontos), Botafogo-PB (2º, com 30), Paysandu (3º, com 30) e Inter de Limeira (4º, com 30).

O Brusque visita o Guarani, no Brinco de Ouro. O Botafogo-PB encara o Itabaiana, no Etelvino Mendonça. O Paysandu recebe o Maringá, no Mangueirão, enquanto o Inter de Limeira enfrenta o Caxias, no Centenário.

Além disso, o Santa também teria de torcer para o Ypiranga, em sexto, com 28, não vencer o jogo contra o Amazonas, na Arena da Amazônia, e ultrapassar a Cobra Coral no saldo de gols. A diferença atual é de 5x3 para os pernambucanos.

Se empatar, o Santa só entra no G4 se a Inter de Limeira perder e se o Ypiranga não vencer. Perdendo o confronto, o Tricolor não terá chances de ficar em uma das quatro primeiras posições da Série C.

Nos oito jogos que fez como mandante na Série C, o Santa somou quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, com aproveitamento de 48,1%. Todos os duelos foram na Arena de Pernambuco.

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