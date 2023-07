Veja comparação de patrimônio de Messi com os melhores atletas americanos de todos os tempos

A- A+

Lionel Messi deve estrear no Inter Miami no dia 21 de julho, quando encara o Cruz Azul, do México, pela Copa das Ligas. O astro será novamente comandado pelo ex-técnico da Argentina e do Barcelona, Tata Martino, que assumiu a equipe no final de junho.

E os jornais americanos o consideram a maior estrela no país. Pudera: o clube da MLS está recebendo um vencedor da Copa do Mundo, autor de mais de 800 gols e detentor de sete Bolas de Ouro (o equivalente global no futebol do MVP). O argentino também conquistou 12 títulos nacionais, sete copas da Espanha e quatro Ligas dos Campeões. Tem 23 troféus importantes na carreira e um patrimônio líquido de $ 600 milhões (R$ 3,7 bilhões).

Se contabilizar sua longevidade, conquistas individuais e coletivas e a qualidade da competição que enfrentou, Messi tem um argumento extremamente forte como o maior jogador de futebol que já existiu. Messi será a maior estrela do futebol americano desde Pelé mas os fãs no país tiveram o privilégio de ver alguns GOATs em outros esportes. Veja algumas comparações do argentino com LeBron James, Tiger Woods e Serena Williams e outros.

Apenas dois anos mais velho que Messi - e ainda jogando; fará 39 anos em dezembro - talvez não haja nenhum atleta na era moderna que tenha enfrentado expectativas maiores do que LeBron James, a escolha geral número 1 no Draft da NBA de 2003: 19 vezes All-Star, quatro vezes campeão e artilheiro de todos os tempos da NBA neste ano, James igualou a combinação de jogo de elite e longevidade que definiu a carreira de Messi. LeBron tem patrimônio equivalente ao de Messi ($ 600 milhões ou cerca de R$ 3,76 bilhões).

Já Tom Brandy teve caminho semelhante ao de Messi que uma vez disse que era muito pequeno para se tornar um jogador de futebol profissional. Cerca de 200 jogadores foram selecionados antes de Brady no Draft da NFL de 2000, e o ex-zagueiro da Universidade de Michigan começou sua carreira como reserva. Assim que teve sua chance, porém, ele nunca olhou para trás, vencendo o Super Bowl em três de suas primeiras quatro temporadas como titular antes de encerrar sua carreira com impressionantes sete anéis. Brady se aposentou no início deste ano após 23 temporadas e três vezes MVP da liga. Tem patrimônio de $ 300 milhões (R$ 1,88 bilhões).

Serena Williams chega perto de Messi no quesito "estrela de todos os tempos". Ela venceu 23 Grand Slams e dominou a quadra dura com 47 títulos, melhor performance de todos os tempos. Serena ganhou pelo menos um título todos os anos de 2007 a 2017. Seu patrimônio é de $ 250 milhões (R$ 1,56 bilhões).

Assim como Serena, Muhammad Ali, que faleceu em 2016 e competiu em um esporte totalmente diferente de Messi, existem paralelos entre os dois. Assim como o argentino, ele foi um vencedor, conquistando o título dos pesos pesados três vezes, um recorde. Suas lutas 'The Thrilla in Manila' e 'The Rumble in the Jungle' contra Joe Frazier e George Foreman, o consolidaram como o boxeador mais icônico da história. Chegou a ganhar $ 50 milhões (R$ 313 milhões)

Tiger Woods também foi prodígio como Messi (que estreou no Barcelona com apenas 17 anos e se tornou o terceiro vencedor da Bola de Ouro mais jovem de todos os tempos, quando conquistou o prêmio em 2009, aos 22 anos). Woods foi o mais jovem vencedor do Masters de todos os tempos quando venceu o Augusta National em 1997 com apenas 21 anos. Ele ganharia mais 14 campeonatos importantes, levando-o a 82 vitórias no PGA Tour e gravando seu nome ao lado de grandes nomes de todos os tempos, como Jack Nicklaus e Arnold Palmer. Além disso, tem patrimônio superior ao de Messi: $ 800 milhões (R$ 5 bilhões).

A lenda Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos. Hexacampeão com o Chicago Bulls e MVP em todas as conquistas com a franquia, Jordan é um dos maiores atletas da história. O ex-ala-armador é o jogador que mais acumulou títulos em sua carreira e tem a maior média de pontuação na história da NBA. Durante as finais da NBA de 1993, quando o Chicago Bulls derrotou o Phoenix Suns de Charles Barkley por 4 a 2 nos jogos da final, Jordan teve uma média de 41 pontos em seis partidas.

Jordan se aposentou oficialmente em 2003, quando atuou pelo Washington Wizards. Ao fim de sua carreira na NBA, foi traçada a média de pontos que conquistou ao longo dos anos, e o resultado foi de incríveis 30,12 pontos por jogo.

Em suas 15 temporadas na NBA, o astro conquistou um total de 22 títulos: seis campeonatos da NBA, seis MVPs das Finais, cinco MVPs da temporada regular, três MVPs do All-Star Game, um prêmio de Melhor Defensor da NBA e o prêmio de Rookie (estreante) do ano. O poder ofensivo de Jordan era tão alto que ele conseguiu por 10 vezes o título de artilheiro do ano na NBA. Com o basquete Jordan ganhou cerca de $ 70 milhões (R$ 440 milhões). Mas seu patrimônio cresceu pós-carreira com os negócios.

Veja também

Futebol Feminino Quando o futebol era proibido para mulheres no Brasil