A- A+

SÉRIE A2 Veja data de estreia e formato da Série A2 do Campeonato Pernambucano Ao todo, 12 equipes disputarão acesso para elite do futebol estadual na temporada que vem

A Série A2 do Campeonato Pernambucano será iniciada no próximo dia 30 de setembro, um sábado. As partidas da primeira rodada se estenderão até o dia 1º de outubro. Ao todo, 12 equipes participam da competição.

O formato é distribuído em pontos corridos com partidas de ida e volta, em fase única com 11 rodadas. O clube que tiver mais pontos somados na tabela será sagrado campeão e terá acesso direto à elite do Campeonato Pernambucano na temporada de 2024.

Abaixo, confira detalhes da 1ª rodada da Série A2

Sábado (30/09)

Íbis x Jaguar, às 15h, em local ainda não definido

Vera Cruz x Atlético Torres, às 15h, no Estádio Antônio Inácio de Souza, em Caruaru

Primeiro de Maio x Flamengo de Arcoverde, às 15h, no Estádio Municipal Paulo de Souza Coelho, em Petrolina

Atlético Pernambucano x Vitória, às 15h, no Estádio Municipal José Vareda, em Limoeiro

Domingo (01/10)

Centro Limoeirense x Decisão, às 15h, no Estádio Municipal José Vareda, em Limoeiro

Afogados da Ingazeira x Ferroviário, às 15h, no Estádio Municipal Valdemar Viana de de Araújo (Vianão), em Afogados da Ingazeira

Veja também

FUTEBOL Espanha, Marrocos e Portugal avançam com candidatura conjunta para sediar Copa do Mundo em 2030