COPA DO NORDESTE Veja data e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste Sport e Náutico venceram seus jogos e avançaram. O Santa deu adeus a competição regional depois de ser goleado pelo Fortaleza no Arruda

Finalizada a primeira fase da Copa do Nordeste. Dos três participantes pernambucanos, apenas o Santa Cruz deu adeus a Lampions. Sport e Náutico permanecem vivos para disputar as quartas de final da maior competição regional do Brasil. O Leão da Praça da Bandeira pega o CRB na Ilha do Retiro, já o Timbu enfrenta o ABC no Frasqueirão, em Natal.

Líder geral da competição e do grupo A, o Sport fez uma bela primeira fase. Com 79,2% de aproveitamento, o rubro negro conquistou 19 pontos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Agora o Leão enfrenta o CRB no próximo domingo (26), às 18h, em jogo único. Lembrando que o time da Praça da Bandeira, por ter tido a melhor campanha na primeira fase, jogará os jogos finais em casa, e terá direito a disputar o jogo de volta da final, se por ventura conseguir chegar lá, na Ilha do Retiro.

Já o Náutico chega às quartas depois de fazer uma primeira fase razoável. Foram 13 pontos dos 24 possíveis (um aproveitamento de 54,2%), contando com quatro vitórias, um empate e três derrotas. O Timbu passou em 3° do grupo B, e agora enfrenta o ABC também no domingo (26), às 15h30, no Frasqueirão, em Natal. Ao contrário do Sport, o alvirrubro da Rosa e Silva não tem vantagem em disputar os jogos da próxima fase em casa.

Confira os confrontos:

CHAVE 1

Sport x CRB (26/03, 18h)

ABC x Náutico (26/03, 15h30)

CHAVE 2

Fortaleza x Ferroviário (25/03, 16h30)

Ceará x Sergipe (25/03, 18h)

A final será disputada entre o vencedor da 1° chave, contra o vencedor da chave 2



