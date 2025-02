A- A+

Futebol Veja datas e horários dos jogos de Náutico e Retrô na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta sexta-feira (28) as datas e horários dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Pernambuco ainda tem dois representantes na disputa: Náutico e Retrô. O Timbu encara o Vitória no dia 12 de março, às 19h, em Salvador. A Fênix entra em campo no mesmo dia, às 21h30, perante o Atlético/GO, em Goiânia.

Assim como na primeira fase, os clubes vão se enfrentar em jogo único, com mando de campo sorteado já na primeira fase. Em caso de empate no tempo normal, o confronto será definido nas penalidades.

Se os pernambucanos avançarem para a terceira fase, vão receber pouco mais de R$ 2,3 milhões. Nessa etapa, entrarão os 12 clubes que conseguiram vaga antecipada no período que antecede as oitavas de final. A partir deste momento, os jogos serão de ida e volta, sem gols fora de casa como critério de desempate.

