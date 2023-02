Veja escalações e onde assistir a Caruaru City x Sport

A- A+

Líder x lanterna no Campeonato Pernambucano 2023. Neste domingo (26), na Arena de Pernambuco, o Sport visita o Caruaru City, às 16h, pela nona rodada da competição. Os rubro-negros estão no topo, com 18 pontos, ostentando uma invencibilidade de oito jogos no Estadual. Já o Leopardo ainda não ganhou, com um empate e oito tropeços, ocupando o último lugar.

Sport e Caruaru City se enfrentaram apenas uma vez na história. No Pernambucano do ano passado, na Ilha do Retiro, os clubes ficaram no 1x1. Gustavo marcou para os visitantes, enquanto Flávio Souza anotou o gol dos mandantes.

Onde assistir?

O confronto será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, no streaming.

Prováveis escalações e arbitragem



Caruaru City

Diego Almeida; João Gabriel, Lucão, Willian Gaúcho e Giovani; Jesus Junior, Henrique e Júnior Lemos; Eddy, Aaron Ibilola e Luiz Bahia. Técnico: Thyago Marcolino



Sport

Renan; Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Fábio Matheus (Ewerthon), Fabinho, Pedro Martins, Jorginho e Luciano Juba; Labandeira e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Manoel Barbosa da Silva Neto

