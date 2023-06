Veja escalações e onde assistir Retrô x ASAL/AL, em Arapiraca, pelo Grupo 4 da Série D

A- A+

Além do Santa Cruz, outro pernambucano que estará em campo na Série D do Campeonato Brasileiro, nesta quarta (14), é o Retrô. Líder do Grupo 4, a Fênix visita o ASA/AL, no Municipal de Arapiraca. As equipes se enfrentaram no fim de semana anterior, na Arena de Pernambuco, com vitória do time de Camaragibe por 3x1.



O Retrô é o único clube da chave que ainda não perdeu. Ao todo, acumula quatro vitórias e três empates, com 15 pontos conquistados, sendo 12 deles nos últimos quatro jogos. A Fênix é comandada pelo técnico Marcelo Martelotte.

Ficha técnica



ASA

Renan; Bocão, Victor Pereira, Crístian Lucca e Thallyson; Marquinhos, Zé Wilson, Yamada e Cristiano; Dudu e Joãozinho. Técnico: Paulo Roberto



Retrô

Jean; Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e Kevyn; Jonas, Luisinho, Alencar e Radsley; Giva e Fernandinho. Técnico: Marcelo Martelotte



Local: Municipal de Arapiraca (Arapiraca/AL)

Horário: 20h

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP). Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo e Wagner Jose da Silva (ambos de AL)

Transmissão: FS.Sports.TV

