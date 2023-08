Veja jogos, datas e mandos de campo das quartas de Libertadores e Sul-Americana

A- A+

Tudo definido na noite desta quinta-feira. Libertadores e Sul-Americana conheceram seus últimos classificados e sacramentaram as quartas de final.

Na Libertadores, o Racing fez 3 a 0 no Atlético Nacional e conseguiu virar de forma espetacular no agregado. No Defensores del Chaco, o Olimpia foi outro a conseguir grande virada, ao fazer 3 a 1 e eliminar o Flamengo.

Já pela Sul-Americana, o São Paulo fez grande jogo, bateu o San Lorenzo por 2 a 0 e garantiu sua vaga. Enfrentará a LDU, que bateu o Ñublense nos pênaltis. Em confronto brasileiro, o América-MG empatou em 2 a 2 com o Bragantino e se classificou nos pênaltis para enfrentar outro brasileiro, o Fortaleza.

As quartas de final de Libertadores e Sul-Americana acontecem nos dias 22, 23 e 24 de agosto (jogos de ida) e 29, 30 e 31 de agosto (jogos de volta).

Veja como ficaram as chaves (os times da esquerda decidem em casa):

Quartas de final da Libertadores

Racing x Boca Juniors

Palmeiras x Deportivo Pereira

Internacional x Bolívar

Olimpia x Fluminense

Quartas de final da Sul-Americana

Defensa y Justicia x Botafogo

São Paulo x LDU

Estudiantes x Corinthians

Fortaleza x América-MG





