Arbitragem Veja lista de lances polêmicos em rodada marcada por crise de arbitragem Pênalti não marcado, expulsão não revisada... Decisões questionáveis geraram revolta entre os clubes e o afastamento de dois árbitros

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcada por diversos erros de arbitragem. As decisões questionáveis geraram revolta entre os clubes e o afastamento de Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande, que comandaram o clássico São Paulo x Palmeiras e o jogo entre Bragantino e Grêmio, respectivamente. As partidas foram marcadas por erros e críticas nesta rodada.

Veja abaixo os lances polêmicos da rodada

São Paulo x Palmeiras: Pênalti não marcado em Tapia

A maior polêmica da rodada aconteceu no clássico paulista. Aos seis minutos do segundo tempo, o atacante Gonzalo Tapia, do São Paulo, foi derrubado por Allan, do Palmeiras, dentro da área quando o jogo estava 2 a 0 para o Tricolor. O árbitro Ramon Abatti Abel mandou o jogo seguir e o VAR não interveio.

São Paulo x Palmeiras: Não expulsão de Andreas Pereira

Minutos depois do pênalti não marcado, Andreas Pereira acabou recebendo cartão amarelo por uma solada em Marcos Antônio, volante do São Paulo. O lance também gerou revolta entre os jogadores do São Paulo, que pediram cartão vermelho para o atleta palmeirense.

Bragantino x Grêmio: Expulsão de Kannemann

O zagueiro Walter Kannemann foi expulso ainda no primeiro tempo da partida contra o Bragantino por conduta violenta. O árbitro paranaense Lucas Casagrande viu uma agressão do defensor argentino em Pedro Henrique antes de cobrança de falta na área gremista e expulsou o gremista, mas a reclamação é de que a decisão foi exagerada.

Bragantino x Grêmio: Pênalti nos acréscimos

Nos minutos finais da partida, o árbitro marcou um pênalti a favor do Bragantino. Praxedes chutou em direção ao gol do Grêmio, e a bola desviou no braço de Marlon, que tentava o bloqueio. O lateral gremista argumentou que estava com o braço colado junto ao corpo e, por isso, não havia irregularidade, mas Lucas Casagrande assinalou a penalidade.

Vasco x Vitória: Expulsão de Lucas Halter

Outro lance polêmico aconteceu no jogo entre Vasco e Vitória, ontem, em São Januário. O zagueiro Lucas Halter, do Vitória, recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamação aos 19 minutos do segundo tempo, mas foi expulso seis minutos depois. O defensor empurrou Paulo Henrique dentro da área e recebeu o segundo amarelo, o que gerou muita reclamação do Vitória, que acredita que a decisão foi exagerada.

Internacional x Botafogo: Pênalti não marcado em Arthur Cabral

Durante a primeira etapa da partida entre Botafogo e Internacional, o zagueiro argentino Mercado segurou, por trás, e puxou Arthur Cabral dentro da área. Flavio Rodrigues de Souza, juiz do jogo, mandou o lance seguir e não foi chamado pelo árbitro de vídeo. O lance gerou revolta, inclusive, em John Textor, dono da SAF alvinegra.

