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Futebol Veja o desempenho do Santa Cruz em quadrangulares nacionais no século Tricolor disputou outros dois torneios no formato, com um acesso e uma eliminação

Pela terceira vez no século, o Santa Cruz disputará um torneio nacional em fase de quadrangular. O clube avançou para a etapa da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026, que conta com dois grupos de quatro equipes cada. Em seis jogos, sendo três de ida e três de volta, os dois melhores sobem para a Série B e os líderes farão a final. No histórico recente de disputas do tipo, a Cobra Coral tem um acesso e uma decepção.





2005

Há 21 anos, o Santa Cruz chegou ao primeiro dos dois momentos de quadrangulares da Série B. Na ocasião, o clube formou grupo com Avaí, Grêmio e Santo André.

Na fase, o Santa terminou em primeiro, com 13 pontos. A equipe perdeu por 2x0 para o Grêmio, no Rio Grande do Sul, e empatou em 1x1 com o Santo André, em São Paulo. Nos demais jogos, os pernambucanos somaram vitórias, sendo duas diante do Avaí (3x1 na Ressacada e 5x1 no Arruda), além de 3x0 contra os paulistas e 1x0 perante os gaúchos, sendo ambas no Recife.

No outro quadrangular, valendo o acesso à Série B, o Santa enfrentou novamente o Grêmio, além de Náutico e Portuguesa. A Cobra Coral subiu ao terminar em segundo, com 10 pontos, atrás dos gremistas.

Na campanha, o Santa venceu os dois Clássicos das Emoções contra o Náutico (2x0 nos Aflitos e 1x0 no Arruda). Contra o Grêmio, um empate em 1x1 em casa e derrota por 2x0 fora.

Diante da Portuguesa, o Santa foi goleado por 4x1 no Canindé, mas deu o troco no Arruda, ganhando por 2x1 e assegurando o acesso à Série A.

2020

Na edição de 2020 da Série C, o Santa ficou em primeiro no Grupo A e avançou ao quadrangular. A fase inicial há seis anos era dividida em duas chaves de 10 equipes cada e não em turno único com 20 integrantes.

No quadrangular, o Santa enfrentou Vila Nova, Brusque e Ituano. Os pernambucanos somaram apenas oito pontos, terminando na terceira posição e não passando para o quadrangular final.

Na ida, o Santa empatou em 0x0 com o Brusque, no Augusto Bauer, perdeu por 2x1 para o Vila Nova, no Arruda, e venceu o Ituano por 2x1, no Novelli Júnior.

Na volta, empate em 1x1 com os paulistas em casa, tropeço por 2x1 para os goianos como visitante e triunfo por 3x1 contra os catarinenses, no Recife.

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