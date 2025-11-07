Veja o grid de largada da sprint do GP de São Paulo com Norris na pole e Bortoleto em 14º

A- A+

A corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá Lando Norris na pole position. Nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o piloto da McLaren, líder do campeonato, cravou a melhor volta, com o tempo de 1min09s243. Na primeira fila, ele terá a companhia do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir o bom desempenho do treino livre e vai largar da modesta 14ª posição.



Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar. A Mercedes se colocou como a principal rival da McLaren na capital paulista. George Russell fará sombra ao australiano na segunda fila.



Max Verstappen não encaixou uma boa volta e vai sair apenas da sexta colocação. Deixar São Paulo em desvantagem ainda maior para Norris e Piastri pode significar o fim do sonho do pentacampeonato para o holandês.





A largada para as 24 voltas da corrida sprint está agendada para este sábado, às 11h. O treino classificatório para a prova principal começa às 15h. Há possibilidade de chuva durante o dia. No domingo, a corrida terá largada às 14h.



Como foi o treino classificatório desta sexta?



A batida na primeira atividade do dia custou caro a Tsunoda, que não conseguiu encontrar uma boa volta e foi eliminado prontamente na primeira parte do treino. Colapinto, apesar da empolgação pela permanência na Alpine e forte presença do público argentino em Interlagos, decepcionou e vai largar apenas em 16º. Com eles, também deixaram o classificatório no Q1: Lawson, Ocon e Sainz.



No Q2, Bortoleto foi um dos primeiros a ir para a pista. A primeira tentativa do brasileiro não foi boa, e ele ficou à beira da eliminação. Na segundo chance, a melhora do brasileiro foi mínima e custou sua vaga entre os 10. Leclerc rodou na parte mista do circuito e provocou uma bandeira amarela nos últimos segundos e prejudicou uma última volta rápida dos concorrentes, inclusive de seu companheiro de equipe, Hamilton, que também foi eliminado. Também deixaram o Q2: Albon, Gasly e Bearman. Quem surpreendeu foi Alonso, que liderou essa parte do treino.



Na última etapa da atividade, alguns pilotos apostaram em uma única tentativa de volta rápida. As McLarens se mostraram mais velozes que os concorrentes, com as Mercedes logo atrás. Kimi Antonelli se mostrou um forte concorrente, mas cometeu pequenos erros que lhe custaram a pole. Assim, Norris confirmou o melhor tempo e o favoritismo para o GP paulistano.



Confira o grid de largada da corrida sprint do GP de São Paulo



1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min09s243

2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min09s340

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min09s428

4º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min09s495

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min09s496

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min09s580

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min09s671

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min09s725

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min09s775

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min09s935

11º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min09s811

12º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min09s813

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min09s852

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min09s923

15º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min09s946

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min10s441

17º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min10s666

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min10s692

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min10s872

20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min11s120

Veja também