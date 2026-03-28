fórmula 1

Veja o grid de largada do GP do Japão com Antonelli na pole e Bortoleto em 9º

Hulkenberg caiu no Q2, e Max Verstappen foi jogado para a zona de eliminação pelo novato Lindblad

Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, vai poder se concentrar apenas em correr pela escuderia na Fórmula 1Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, vai poder se concentrar apenas em correr pela escuderia na Fórmula 1 - Foto: Reprodução/Instagram

É de Andrea Kimi Antonelli a pole position do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Na madrugada deste sábado (28) o italiano conquistou pela segunda vez o primeiro lugar no grid de largada neste começo de temporada. Ele foi seguido pelo companheiro de equipe George Russell, pela McLaren de Oscar Piastri e pela Ferrari de Charles Leclerc.

O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 9º. Sem grandes dificuldades, conseguiu guiar a Audi até o Q3, diferentemente de Nico Hulkenberg, que caiu no Q2 ao lado do tetracampeão Max Verstappen, jogado para a zona de eliminação pelo novato do ano, Arvid Lindblad.

Antonelli foi mais rápido do que o companheiro de equipe durante toda a classificação, mesmo com as seis voltas a mais de Russell O britânico, no entanto, reclamou, por duas vezes, de problemas na aerodinâmica do carro. Outro insatisfeito com o desempenho do veículo foi Max Verstappen, que deixou o paddock contrariado logo após ser eliminado.

Classificação
Liam Lawson foi o primeiro a abrir a volta rápida, com a referência de 1min31s785. Contudo, a liderança durou pouco: seu companheiro de equipe, o rookie Arvid Lindblad, logo baixou o tempo. Na sequência de melhorias, Esteban Ocon desbancou o novato, mas acabou superado por Oscar Piastri, que assumiu a ponta com a marca de 1min30s438.

Faltando 10 minutos para o encerramento da primeira sessão, Kimi Antonelli foi para o topo. Nesse momento, o brasileiro Gabriel Bortoleto ocupava o 9º lugar, atrás de Verstappen, Norris, Hadjar, Russell, Hamilton, Piastri e Leclerc.

Charles Leclerc encerrou o Q1 com o tempo mais rápido: 1min29s915. Bortoleto confirmou a boa fase ao terminar em 7º, apenas um milésimo atrás de Nico Hülkenberg e à frente de Norris e Verstappen. Foram eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Na segunda parte da classificação, Antonelli manteve o bom ritmo e superou o último tempo rápido de Leclerc já na primeira volta rápida do Q2 indo a 1:29.884; o monegasco vinha logo na sequência.

Com nove minutos para o fim, Bortoleto chegou a figurar na 3ª posição, mas as McLarens o empurraram para o 5º lugar, após Piastri cravar o melhor tempo e Norris se infiltrar entre o brasileiro e Leclerc. Atrás de Gabriel vinham Russell, Hamilton, Gasly e Hadjar. Os minutos restantes do Q2 foram marcados por variações de posição entre os 10 mais rápidos.

No fechamento da sessão, uma surpresa: uma melhora no tempo de Lindblad empurrou Max Verstappen para a 11ª posição e deixou o tetracampeão holandês fora do Q3. O piloto encabeçou a lista de eliminados do Q2, seguida por Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz.

No início da última etapa da classificação, o grid foi desenhado por "dobradinhas" consecutivas da 1ª à 6ª posição. A Mercedes garantiu a primeira fila com Andrea Kimi Antonelli e George Russell, seguidos de perto pelas McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris. Logo atrás, as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton completaram o top 6, consolidando o domínio das três principais equipes.

Neste momento, Isack Hadjar garantia o 7º lugar, seguido por Pierre Gasly na 8ª posição. Gabriel Bortoleto, com uma marca 1s870 acima do tempo de Antonelli, ficava com o 9º lugar e Arvid Lindblad encerrou o grupo dos dez primeiros. A sessão terminaria igual se não fosse a melhora dos tempos de Leclerc e Gasly.

Confira como ficou o grid de largada do GP do Japão da Fórmula 1:

1º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min28s778

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s076

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s132

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s405

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s409

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s567

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s691

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min29s978

9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min30s274

10º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min30s319

11º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s262

12º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s309

13º - Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min30s387

14º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min30s495

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min30s627

16º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s033

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s088

18º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min32s090

19º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min32s206

20º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s330

21º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s646

22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s920
 

