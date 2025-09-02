A- A+

Futebol Veja o histórico do Santa Cruz em jogos na Arena das Dunas Estádio será palco do duelo do Tricolor perante o América-RN, pela volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

A Arena das Dunas será o palco do jogo entre América-RN e Santa Cruz, no dia 7 de setembro, às 19h, pela volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Local que já recebeu quatro partidas da Copa do Mundo de 2014, o estádio já sediou outras cinco partidas do Tricolor, contando encontros tanto com o Mecão como também perante o ABC.





Histórico

A Série B 2014 marcou os dois primeiros jogos do Santa Cruz na Arena das Dunas. Um deles foi a única vitória do Tricolor no estádio, derrotando o América-RN por 1x0, com gol de Léo Gamalho.

O outro jogo foi contra o ABC. Léo Gamalho também deixou o dele para o Santa Cruz, mas Somália e Suéliton fizeram para os mandantes. Ex-centroavante coral e, à época, atleta do time potiguar, Dênis Marques ainda desperdiçou uma penalidade.

Na Série B 2015, o Santa Cruz voltou à Arena das Dunas para pegar o ABC. A partida terminou empatada em 1x1, com gols de Moradei para os visitantes e Rafael Oliveira para os mandantes. O atacante Anderson Aquino, do Tricolor, ainda perdeu um pênalti.

Dois anos depois, na Série B 2017, ABC e Santa ficaram no 0x0 na Arena das Dunas. Os dois ocupavam na ocasião lugares na zona de rebaixamento do torneio. No fim, foram rebaixados à Série C. O time potiguar era comandado pelo técnico Itamar Schulle, enquanto os pernambucanos tinham no banco de reservas Marcelo Martelotte.

No jogo mais recente no estádio, o Santa Cruz empatou sem gols diante do América-RN, pela fase de grupos da Série D. O goleiro Felipe Alves, então titular do gol coral, foi o grande nome da partida.

Vale o acesso

Com a vitória por 1x0 na ida, na Arena de Pernambuco, com gol de Ariel, o Santa Cruz joga por um empate para conseguir o acesso à Série C. O América-RN precisa ganhar por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para as penalidades. Por mais, o Mecão subirá de divisão. Qualquer outro resultado fará a festa da Cobra Coral.

"A gente conhece a força do América dentro dos seus domínios. Eles sabem nos estudar, entender e escolher o melhor sistema, o melhor conceito. Sabemos que vamos ter dificuldades", ressaltou o técnico do Santa, Marcelo Cabo. Nas Dunas, os tricolores terão direito a 2.987 bilhetes dos quase 30 mil lugares liberados para o duelo.

O América-RN está invicto em casa na Série D. São seis vitórias e três empates. Vale dizer que cinco dos triunfos foram por mais de um gol de diferença. Tudo que o Mecão precisa para eliminar o Tricolor.

