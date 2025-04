A- A+

Futebol Veja o histórico do técnico Marquinhos Santos na Série C Comandante do Timbu já conseguiu acesso com o Juventude, em 2019

O Náutico está próximo de iniciar a caminhada rumo ao principal objetivo: subir de divisão na Série C e regressar à Segundona em 2026. O Timbu terá como técnico Marquinhos Santos, profissional que já trabalhou na competição. A Folha de Pernambuco relembra o desempenho do comandante em outras equipes na Terceirona. No currículo, campanhas que renderam acesso e outras que terminaram em frustração ou saída precoce.





Sem acesso

Em 2016, Marquinhos Santos comandou o Fortaleza. O treinador chegou em março daquele ano, conquistando o título do Cearense, mas deixou o clube às vésperas do mata-mata que valia o acesso à Série B - o Tricolor do Pici tinha terminado em primeiro na fase inicial. O profissional pediu demissão para assumir o Figueirense, que estava na Série B. Os catarinenses, contudo, terminaram rebaixados.

O Paysandu foi a casa de Marquinhos Santos na Série C 2023. Pelo clube, foram 13 jogos, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas. Deixou o Papão na 15ª colocação do campeonato, com 12 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

Com acesso

Marquinhos Santos foi contratado no dia 11 de março de 2019 pelo Juventude. No Gauchão, caiu nas quartas de final para o Grêmio. Na Copa do Brasil, chegou até a quarta fase, também sendo eliminado pelo tricolor gaúcho.

Na Série C, o Juventude estava no Grupo B. Na primeira fase, a equipe terminou em segundo, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas - aproveitamento de 51,9%. Suficiente para avançar ao mata-mata (à época, a competição ainda não tinha o modelo atual de dois quadrangulares).

Nas quartas de final, o Juventude garantiu o acesso ao passar pelo Imperatriz-MA. Os gaúchos empataram em 0x0 no Maranhão e golearam por 4x0 em Caxias do Sul.

Nas semifinais, o Juventude encontrou justamente o Náutico. Foram duas vitórias por 2x1 para cada lado, mas os alvirrubros levaram a melhor nas penalidades e conquistaram a vaga na decisão.

Após o término da Série C, Marquinhos Santos foi emprestado para a Chapecoense, comandando o time na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador voltou ao Alfredo Jaconi no início de 2020, mas foi demitido em março após início ruim no Estadual.

O Náutico estreia na Série C 2025 no dia 13 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa. O primeiro confronto da competição nos Aflitos será dia 20, perante o Botafogo-PB.

