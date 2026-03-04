A- A+

Tênis Veja o horário e onde assistir às estreias de Bia Haddad e João Fonseca em Indian Wells Tenistas brasileiros jogam nesta quarta-feira pela primeira rodada do torneio Masters 1000

Os tenistas brasileiros Bia Haddad Maia e João Fonseca estreiam nesta quarta-feira no Masters 1000 de Indian Wells, o primeiro torneio desta categoria na temporada.

Atual 67 do mundo, Bia estreia contra a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50ª colocada do ranking mundial. As tenistas têm apenas um confronto no retrospecto, com vitória de Jessica.

A partida está programada para iniciar não antes das 18h20. Mas como o jogo fecha a programação da quadra 6 de Indian Wells, o começo deve ser depois das 19h30.

Após vencer torneio de exibição nos Estados Unidos, João Fonseca, 35º do ranking, terá o duelo contra o belga Raphael Collignon (77° colocado). O brasileiro disputará Indian Wells pela segunda vez na carreira. Em 2025, ele foi eliminado na segunda rodada do torneio.

A partida está prevista para começar não antes de 20h40. Apesar da previsão, o jogo será apenas o quinto do dia na quadra 3 de Indian Wells, podendo iniciar somente após as 23h.

Os canais ESPN (TV fechada), Disney+ Premium (streaming) e TennisTV transmitem os jogos ao vivo.

