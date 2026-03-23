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FUTEBOL Veja o momento em que goleiro do Bahia quebra o braço em lance impressionante; vídeo Ronaldo se machuca ao cair após defesa, deixa o campo chorando e preocupa; Tricolor sofre virada e perde por 4 a 1 para o Remo, no Mangueirão

O goleiro Ronaldo viveu uma cena de forte impacto neste domingo, durante a derrota do Bahia por 4 a 1 para o Remo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 1 sofreu uma grave lesão no braço direito após cair de mau jeito ao tentar fazer uma defesa ainda no primeiro tempo.

No lance, o goleiro saltou para interceptar uma finalização de fora da área e, ao tocar o chão, caiu com o peso do corpo sobre o próprio braço. Imediatamente, Ronaldo demonstrou dor intensa e gritou pedindo atendimento, indicando a gravidade da lesão.





A cena gerou apreensão entre jogadores das duas equipes, que rapidamente solicitaram a entrada da equipe médica. Com o braço imobilizado ainda em campo, o goleiro foi substituído por João Paulo, ex-Santos.

Veja o momento:

Momento em que o Ronaldo goleiro do Bahia quebra o braço.



Brasileirão Série A | 8ª Rodada



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Até o momento da lesão, o Bahia vencia por 1 a 0, com gol de Everaldo, aos 31 minutos do primeiro tempo. A partida, no entanto, ganhou outro rumo após a saída de Ronaldo.

O Remo empatou ainda na etapa inicial, com Vitor Bueno, e dominou o segundo tempo. Gabriel Taliari, duas vezes, e Jajá Silva completaram a virada, transformando o jogo em goleada no Mangueirão.

O Bahia informou que Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo direito, mas a gravidade total da lesão ainda será avaliada com exames complementares. Não há, até o momento, previsão de retorno aos gramados.

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