FUTEBOL Veja o que disse a arbitragem sobre expulsão de Felipe Melo em Fluminense x Flamengo No início do segundo tempo, árbitro em campo aplica cartão amarelo em lance em que Felipe Melo derruba Gabigol; a convite do VAR ele faz a revisão da punição

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou os áudios com a atuação do árbitro assistente de vídeo da partida entre Fluminense x Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e referendou a expulsão de Felipe Melo, ocorrida no início do segundo tempo.

No áudio divulgado pela entidade, o árbitro Anderson Daronco concorda com as colocações da árbitra de vídeo Daiane Caroline Muniz dos Santos (e o assistente do VAR Fabricio Porfirio de Moura) e aplica o cartão vermelho.

Inicialmente ele havia dado o cartão amarelo a Felipe Melo, que derruba Gabigol, em jogada em que o atacante estava com o controle da bola, próximo ao gol e com apenas o goleiro rival à sua frente. Assim, ele foi convidado a revisar o lance:

— Daronco: "Amarelo para mim, Daiane. Não é para lá, é para lá. (...) Para mim, ele recebe a bola aqui, indo para lá".

— Daiane (VAR): "A falta aconteceu. A falta é clara. (...) O único defensor está atrás da linha da bola, ele não tem chances de disputar essa bola com o atacante. No momento da falta, o atacante vai sair cara a cara com o goleiro, ok? Recomendo revisão para possível cartão vermelho".

— Daronco: "Eu retiro o cartão amarelo. Eu fiz uma falta parada, pensei que o outro ia chegar. Eu vou retirar o amarelo e vou dar o cartão vermelho."

A expulsão de Felipe Melo não foi questionada no Fluminense. Mas, em entrevista após a partida, o técnico Fernando Diniz criticou fortemente as decisões do árbitro Anderson Daronco, principalmente no lance em que Gabigol dá um pisão em Ganso. Além do lance em questão, foi criticado o fato de o arbitro ter sido conivente com as faltas táticas cometidas pela equipe rubro-negra.

— Eles (Flamengo) fizeram 22 faltas, nós fizemos 5. A gente saía da marcação, eles faziam a falta. E nenhum cartão amarelo para eles. E quando conseguiam roubar a bola, eles roubavam. Era uma arbitragem bastante permissiva, porque muito provavelmente era uma coisa tática. Quando a gente saía, eles paravam a jogada — iniciou o treinador. — Eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial. Porque ela não foi imparcial de novo. O Fluminense foi campeão carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu o 0 a 0 apesar da arbitragem de novo. Eu não vou entrar no mérito da expulsão do Felipe Melo. Mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é intencional, o bandeira está do lado e o VAR não chama. Porque não tem interpretação, pisou porque pisou, porque quis pisar — disparou.

