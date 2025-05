A- A+

FUTEBOL Veja o que os brasileiros precisam fazer na última rodada avançar na Libertadores e Sul-Americana Apenas Palmeiras e São Paulo já se classificaram no principal torneio da América do Sul; nenhum time nacional garantiu vaga direta com antecedência na Sula

Dos sete brasileiros classificados à fase de grupos da Libertadores, apenas Palmeiras e São Paulo já estão garantidos nas oitavas de final da competição. Dos outros cinco representantes, apenas quatro poderão seguir no torneio, já que Internacional e Bahia se enfrentam na última rodada por uma vaga do Grupo F. Enquanto na Sul-Americana, apenas o Cruzeiro não tem mais chance de classificação, mas, por outro lado, nenhuma das seis equipes garantiu a vaga direta com antecedência.





Confira os cenários

Libertadores

Botafogo

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo precisa de apenas uma vitória simples sobre a Universidad de Chile, no Nilton Santos, no dia 27.

Em caso de empate com a La U, terá que torcer pela derrota do Estudiantes para o lanterna Carabobo-VEN.

Em caso de derrota com a La U, terá que torcer para o Carabobo-VEN golear o Estudiantes a fim de tirar a diferença de saldo gols (4 a 2).

Flamengo

Para não depender de ninguém, o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira-VEN, no Maracanã, pela última rodada.

Em caso de empate, o rubro-negro vai depender que a LDU não vença o Central Córdoba-ARG, em Quito.

Em caso de derrota, a LDU não pode pontuar contra o time argentino.

Fortaleza

O Fortaleza se classifica com uma vitória simples sobre o Racing, na Argentina, na última rodada.

Em caso de empate, o Fortaleza se classifica com a derrota, o empate e até a vitória do Atlético Bucaramanga - COL, desde que por menos de oito gols de diferença, sobre o Colo-Colo, em Santiago.

Em caso de derrota, o Leão da Pici vai depender de um tropeço do Atlético Bucaramanga - COL diante do Colo-Colo.

Bahia

O Bahia precisa de uma vitória simples sobre o Inter, na última rodada, em Porto Alegre.

Internacional

Para não depender de ninguém, o Internacional só não pode perder para o Bahia, em casa, na última rodada.

O Atlético Nacional não pode vencer o Nacional-URU para que o Colorado consiga a classificação direta às oitavas.

Sul-Americana

Fluminense

Sem contar com o resultado do jogo entre Once Caldas-COL e GV San José-BOL, o Fluminense precisa de uma vitória simples sobre o time colombiano, no Maracaña, para garantir a vaga direta às oitavas.

Vasco

Sem chance de alcançar o líder Lanús-ARG, o Vasco precisa vencer, em São Januário, o Melgar-PER, na última rodada, para se classificar à repescagem.

O empate ou derrota contra a equipe peruana elimina o cruz-maltino.

Grêmio

Para garantir a vaga direta, o Grêmio busca a vitória diante do Sportivo Luqueño-PAR e torce para a derrota do Godoy Cruz-ARG contra o Atlético Grau-PER.

Se a equipe argentina empatar na última rodada, a brasileira precisa tirar uma diferença de dois gols no saldo (5 a 3).

Corinthians

Para buscar a classificação direta, o Corinthians precisa vencer o Huracán-ARG por pelo menos sete gols.

Se perder para o time argentino, o Timão pode ser ultrapassado se o América de Cali-COL vencer ou empatar contra o Racing-URU.

Com a igualdade da equipe brasileira na última rodada, a colombiana não pode vencer a uruguaia.

Atlético-MG

Para assumir a liderança do grupo, o Atlético-MG precisa vencer o Cienciano na última rodada.

Em caso de empate, o Galo garante a segunda posição, mas não alcança a ponta.

Já se perder, o Caracas pode igualar o time brasileiro na pontuação (8), mas precisa tirar uma grande diferença no saldo de gols (5 a -3).

Vitória

Sem chance da vaga direta, o Vitória se mantém na segunda colocação com uma vitória simples, fora de casa, contra o Universidad de Quito, na última rodada.

Em caso de empate, o Defensa y Justicia não pode vencer o Cerro Largo por pelo menos três gols de diferença.

Se perder, uma vitória do Defensa y Justicia elimina o Vitória.

