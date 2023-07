Veja onde assistir CRB x Sport, pela Série B 2023

A- A+

Duelo de nordestinos nesta quarta (5), em partida atrasada pela Série B do Campeonato Brasileiro. No Rei Pelé, CRB e Sport se enfrentam, às 20h. O Leão lidera o torneio, com 31 pontos. O Galo é o 13º, com 18.





Como chegam as equipes



Para o confronto, o técnico Enderson Moreira terá uma série de desfalques. Na cabeça de área, Ronaldo e Fábio Matheus receberam o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e estão suspensos. Pedro Martins e Ítalo são os prováveis substitutos. Na zaga, Sabino, com dores na virilha, será substituído por Chico.

Na armação, Jorginho deixou o jogo passado com dores na coxa esquerdo e não joga. O Sport pode ter o atacante Gabriel Santos no setor. Vagner Love também segue fora por conta de dores musculares. Uma boa notícia é a presença do uruguaio Facundo Labandeira, que voltou a ser relacionado após mais de dois meses sem jogar por conta de uma lesão no joelho.



Contra o Sport, o técnico do CRB, Daniel Paulista, terá um problema na lateral esquerda. Sem Guilherme Romão, suspenso, e Edimar, suspenso, o comandante deve improvisar o lateral-direito Matheus Ribeiro no setor, acionando Hereda, ex-Náutico, no outro lado.



Onde assistir?



O jogo entre CRB e Sport será transmitido pela SporTV e pelo Premiere FC



Prováveis escalações



CRB

Diogo Silva, Hereda, Anderson Conceição, Saimon (Fábio Alemão) e Matheus Ribeiro; Lucas Lima, Juninho Valoura e João Paulo; Rômulo, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Sport

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Pedro Martins, Ítalo, Luciano Juba e Gabriel Santos; Edinho e Fabrício Daniel. Técnico: Enderson Moreira



Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 19h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN). Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

