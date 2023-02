Veja onde assistir o Mundial de Clube da Fifa e confira quais os times participantes

A- A+

A partir desta quarta-feira (1º), se inicia a 19ª edição do Mundial de Clubes da Fifa, tendo como país sede o Marrocos. O torneio terá transmissão pela TV Globo/Sportv e na CazéTV pelo Youtube e Twitch. A competição prevê reunir os seis campeões continentais, mais uma equipe do país sede.

Flamengo e Real Madrid, representantes da Comenbol e UEFA, respectivamente, são os favoritos a estarem no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na final do dia 11 de fevereiro. Correndo por fora, Seattle Sounders representará a Concacaf, o time norte-americano conseguiu furar a bolha dos mexicanos depois de 16 anos sem algum clube de outro país da América do Norte vencer o torneio da federação.

O representante da AFC (Ásia), será o Al-Hilal da Árabia Saudita, do atacante Michael (ex-Flamego e Goiás). Na Oceânia, o Auckland City da Nova Zelândia representará a OFC, o time neozolandês é o que mais acumula participações em mundiais entre as equipes concorrentes. Por fim, Wydad Casablanca, atual campeão africano e donos da casa e o Al-Ahly do Egito (vice-campeão) serão os clubes da CAF.

A primeira partida será entre Al-Ahly x Auckland City, nesta quarta-feira (1), às 16h. O vencedor do confronto enfrentará o Seattle Sounders no sábado (4), desse novo confronto se definirá o adversário do Real Madrid. Por outro lado, o adversário do Flamengo será definido também no sábado, na disputa entre Wydad Casablanca x Al-Hilal, às 11:30h.

