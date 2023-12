Veja os classificados e os potes do sorteio da Liga dos Campeões

A- A+

Foi encerrada, nesta quarta-feira (13), a fase de grupos da Champions League. De 32 equipes que iniciaram o torneio, 16 seguem vivas e vão disputar as oitavas de final. Por outro lado, os oito clubes que ficaram em terceiro em suas respectivas chaves serão deslocados para a Liga Europa.

Na próxima segunda-feira (18), às 8h (de Brasília), a UEFA realizará o sorteio que vai definir os cruzamentos dos 16 classificados. De acordo com o regulamento, os primeiros colocados de cada grupo não podem se enfrentar. Além disso, confrontos entre times que estavam no mesmo grupo não podem acontecer, assim como clubes do mesmo país.

Os jogos de ida das oitavas de final ocorrem nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. Já os duelos de volta estão agendados para 5, 6, 12 e 13 de março. A grande final acontecerá no dia 1º de junho, no estádio de Wembley, em Londres.

Confira os potes:

Pote 1

- Bayern de Munique

- Arsenal

- Real Madrid

- Real Sociedad

- Atlético de Madrid

- Manchester City

- Barcelona

- Borussia Dortmund

Pote 2

- Copenhague

- PSV

- Napoli

- Inter de Milão

- Lazio

- RB Leipzig

- Porto

- PSG

Os times que garantiram vaga na Liga Europa vão jogar um mata-mata com as equipes que ficaram em segundo na fase de grupos do torneio. Aqueles que avançarem enfrentam os primeiros de cada grupo da competição.

Equipes eliminadas da Champions que vão jogar a Europa League:

- Galatasaray

- Lens

- Braga

- Benfica

- Feyenoord

- Milan

- Young Boys

- Shakhtar Donetsk

