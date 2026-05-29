Veja os potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores
Commebol sorteará confrontos nesta sexta-feira, dia 29 de maio, às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai
Após a última rodada dos Grupos D e F, nesta quinta-feira (28), foram definidos os potes para o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, que ocorrerá nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília).
Palmeiras e Cruzeiro, que venceram seus respectivos jogos nesta noite, foram os últimos brasileiros a garantirem vaga na próxima fase da competição continental.
O Palmeiras, que venceu por 4 a 1 o Junior Barraquilla-COL, dentro de casa, ficou com 11 pontos na segunda colocação do Grupo F. O Cerro Porteño, do Paraguai, fez 13 pontos e ficou na liderança. Com seis pontos, o Sporting Cristal, do Peru, irá aos playoffs da Sul-Americana.
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O Cruzeiro também goleou nesta noite. O time mineiro fez 4 a 0 no Barcelona-EQU e, assim como o Palmeiras, também ficou na segunda colocação do Grupo D, com 11 pontos. O líder da chave foi a Universidad Católica-CHI, com 13. O tradicional Boca Juniors, da Argentina, ficou em terceiro e vai para os playoffs da Sula.
O sorteio das oitavas de final acontece na sede da Commebol, em Luque, no Paraguai. Os times na segunda colocação ficarão no pote 2 e enfrentarão os times do pote 1, que se classificaram em primeiro lugar.
Clubes no pote 1 da Libertadores
Flamengo
Coquimbo Unido
Independiente Rivadavia
Corinthians
LDU
Independiente Del Valle
Cerro Porteño
Universidad Catolica
Clubes no pote 2 da Libertadores
Estudiantes
Tolima
Fluminense
Cruzeiro
Platense
Palmeiras
Mirassol
Rosário Central