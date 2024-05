A- A+

FUTEBOL Veja os times já classificados para as oitavas da Copa do Brasil e as datas dos jogos Metade das equipes já estão com vaga garantida na próxima fase da competição, que será disputada somente após a Copa América

A quarta-feira foi agitada na Copa do Brasil. Com oito partidas de volta já disputadas, metade das vagas das oitavas de final da competição já estão ocupadas. Apesar de uma surpresa, todos os classificados, até o momento, eram favoritos no confronto.

Com o fim das partidas desta noite, as seguintes equipes garantiram uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil: Vasco, Atlético-GO, Fluminense, Bragantino, Botafogo, Corinthians, Atlético-MG e Flamengo.

Das oito vagas que restam, apenas cinco serão definidas na quinta-feira. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, três confrontos da terceira fase da Copa do Brasil ainda não tem data confirmada: Internacional x Juventude, que não teve nem o primeiro jogo ainda, Grêmio x Operário, e Athletico-PR X Ypiranga.





Apesar de não ter todos os classificados definidos, as datas das oitavas de final da competição já estão definidas: nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Vale ressaltar que neste período, a Copa América já vai ter passado. Portanto, os concorrentes ao título da Copa do Brasil podem vir com novidades para a próxima etapa do torneio.

Veja os confrontos desta quinta-feira

Botafogo-SP X Palmeiras às 19h

Criciúma x Bahia às 19h

Cuiabá x Goiás às 19:30

São Paulo x Águia de Marabá às 21:30

Ceará x CBR às 21:30

