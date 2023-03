Veja outros momentos em que Recife recebeu dois jogos de clubes do Trio de Ferro de forma simultânea

A- A+

Algo antes corriqueiro, jogos de clubes do Trio de Ferro da Capital, em mesmo dia e horário no Recife, passaram a ser motivo de preocupação. Os inúmeros casos de violência no estádios e nos entornos fizeram com que a Polícia Militar e demais órgãos de segurança, além da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidades que organizam as competições locais e nacionais, respectivamente, evitassem organizar eventos esportivos de Náutico, Santa Cruz e/ou Sport de forma simultânea na cidade. Algo que, nesta quarta (22), não será possível evitar. A partir das 21h30, Timbu (Aflitos) e Tricolor (Arruda) jogam pela Copa do Nordeste.



Os jogos de Náutico e Santa Cruz são pela última rodada do Nordestão. A competição, para estabelecer que nenhum clube terá benefício de entrar em campo já sabendo o resultado de outro concorrente, estipulou que todas as partidas ocorram no mesmo dia e horário. A tabela fez com que, coincidentemente, os times jogassem o duelo final pela etapa de grupos como mandantes. Os alvirrubros recebem o Ferroviário/CE. Os tricolores, o Fortaleza.



Em nota, a Secretaria de Defesa Social informou que haverá reforça na segurança no entorno dos dois estádios, como também nas estações de metrô, em terminais integrados, corredores viários e bairros da Região Metropolitana do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco ainda não divulgou o efetivo policial que será deslocado para os jogos. Os órgãos de segurança, inclusive, recomendam sempre aos organizadores das competições e ao Governo do Estado que evitem partidas de clubes da capital no mesmo dia. Se for também no mesmo horário, o temor é redobrado. Pouco mais de dois quilômetros separam Arruda dos Aflitos.





Até o Campeonato Pernambucano de 2006, era comum ter “dobradinhas” de Náutico/Santa Cruz, Náutico/Sport ou Santa Cruz/Sport jogando no mesmo dia e horário. Na competição da época, a situação ocorreu oito vezes.



Em 2005, vale citar, Náutico e Santa Cruz disputaram jogos decisivos na Série B, valendo acesso à Série A. Quase 30 mil pessoas acompanharam a derrota do Timbu por 1x0 para o Grêmio, nos Aflitos. Mais de 60 mil estavam no Arruda, no 2x1 da Cobra Coral perante a Portuguesa, que garantiu a subida de divisão dos tricolores.



No Estadual de 2007, os jogos ainda aconteciam em datas semelhantes, mas passaram a ter horários diferentes. Alguns começando quando o outro terminava. Ainda assim, houve um Clássico das Multidões, no Arruda, simultâneo ao duelo do Náutico diante do Vera Cruz, nos Aflitos.



Na semifinal do Pernambucano de 2010, o Clássico das Emoções, entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, começou somente 30min depois do outro jogo do dia, entre Sport e Central, na Ilha do Retiro. Nos Estaduais de 2011 e 2012, houve somente um caso em cada edição com dois times do Trio de Ferro jogando ao mesmo tempo.



Além dos torneios estaduais, somente em mais uma situação houve dois jogos em mesmo dia e horário no Recife. Em 2 de junho de 2013, enquanto o Náutico entrava em campo para encarar a Portuguesa, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Santa enfrentava o Luverdense, pela Série C.

Veja também

Santa Cruz Volante do Santa Cruz garante que estará de olho nos outros jogos simultâneos da Copa do Nordeste