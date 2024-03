A- A+

CLÁSSICO Veja prováveis times e onde assistir Náutico x Sport em "primeiro tempo" da final do Pernambucano Primeira partida da final estadual acontecerá no Estádio dos Aflitos, no Recife; a segunda, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

O primeiro jogo da fase final do Campeonato Pernambucano 2024 será um clássico protagonizado entre Náutico e Sport, neste sábado (30), no Estádio dos Aflitos, no Recife. O confronto é marcado por fortes diferenças entre as equipes, a partir da possibilidade de montagem do elenco.

Enquanto o técnico Allan Aal, do Timbu, projeta a diminuição de oscilações em campo, por conta dos desfalques, o treinador Mariano Soso, do Leão, poderá contar com "força máxima" em campo, caso o atacante Romarinho e o lateral-esquerdo Felipinho se recuperem das dores que vêm sentindo.

Exaltando a rivalidade das duas equipes a nível local, Aal diz estar ciente da qualidade do adversário e prega um evento sem repetição dos episódios de violências protagonizados pelas torcidas organizadas. Esses grupos, inclusive, estão proibidos de entrarem nos estádios de futebol em Pernambuco.

“Sabemos da qualidade do adversário e do trabalho. Esse é um campeonato à parte, totalmente diferente. Que nós possamos fazer uma festa antes e durante, sem violência e sem o lado ruim, para que sirva de exemplo para os nossos adversários e o Brasil todo", afirma.

Do outro lado, Soso elogia o histórico de desempenho do Náutico com o mando de campo a seu favor, mas afirma que cumprirá propósito de conquistar o título da competição.

“É um jogo com dificuldades. Eles foram uma equipe forte dentro da sua casa, mas temos argumentos para tentar vencer. Esses são dois jogos que foram parte da história. Temos possibilidades de jogar e tentar impor condições”, diz Soso.

Onde assistir?

O Clássico dos Clássicos deste fim de semana terá transmissão da TV Globo.

Abaixo, confira as prováveis escalações:

Náutico

Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, G. Matos e Diego Matos; Sousa, M. Antônio e Patrick Allan; Luiz Paulo, Kauan Maranhão e C. Silva | Técnico: Allan Aal

Sport

C. França; Pedro Lima, R. Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Nassom); Felipe, F. Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Romarinho (Arthur Caíke) e G.Coutinho | Técnico: Mariano Soso

Veja também

CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS Em lados opostos, técnicos do Náutico e Sport têm diferenças para clássico deste sábado