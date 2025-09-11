A- A+

Futebol Veja provável time titular do Náutico para encarar o Guarani Confronto, nos Aflitos, é válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025

Mudança na zaga, possibilidade de manutenção no ataque. A tendência é que o Náutico, que enfrenta neste sábado (13) o Guarani, nos Aflitos, pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, tenha apenas uma alteração na equipe titular com relação aos 11 que começaram jogando na estreia, contra o Brusque, no Augusto Bauer.





Expulso na rodada passada, João Maistro desfalca o Náutico. Sem o defensor, a tendência é que Rayan seja o titular. Recuperado de dores musculares, o também zagueiro Mateus Silva fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos, mas deve começar no banco de reservas.

No meio, Auremir, que estava com dores lombares, voltou aos treinos e pode ser relacionado. Igor Pereira, porém, deve ser mantido entre os titulares, ao lado de Marco Antônio e Patrick Allan.

Na frente, o atacante Paulo Sérgio ainda não se recuperou totalmente das dores lombares e não deve reforçar o Náutico. Assim como o meia-atacante Lucas Cardoso, que está na fase de transição da recuperação da lesão no joelho. O ataque perante o Guarani deve ser formado por Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya.

Tabu

O Náutico não perde como mandante do Guarani há 36 anos. A última derrota foi no Brasileirão de 1989, por 2x1, nos Aflitos. De lá para cá, os clubes se enfrentaram oito vezes com mando de campo dos pernambucanos, com seis vitórias e dois empates.

Na primeira fase, o confronto entre as equipes foi no Brinco de Ouro. O Náutico venceu por 1x0, com gol de falta de Lucas Cardoso. A partida mais recente nos Aflitos foi na Série B de 2022, com empate em 1x1.



“Espero os Aflitos (diante do Guarani) igual ou melhor do que foi nas últimas rodadas. A cada jogo, o torcedor chega junto, lota o estádio. Sentimos essa euforia. Não peguei isso no ano passado porque me machuquei e passei cinco meses fora. Cada vez mais quero jogar em casa para viver esses momentos”, afirmou o volante Igor Pereira.



Guarani

Derrotado por 1x0 no clássico diante da Ponte Preta, na abertura do quadrangular, o Guarani iniciou a fase pressionado e com cobranças da torcida. Por isso, o discurso é de reação, começando justamente por um triunfo diante do Náutico.

"Eu sei que o torcedor está chateado, e concordamos com as críticas. Mas o campeonato não acabou, ainda temos cinco rodadas pela frente. Eu peço o voto de confiança de todos, porque juntos somos mais fortes para reverter isso", disse o executivo de futebol do Bugre, Farnei Coelho.

