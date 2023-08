A- A+

Futebol Veja quais são os jogos e times suspeitos em operação contra manipulação no futebol Partidas de campeonatos estaduais de diversas regiões e da séries C e D do Brasileirão foram alvo de investigação pela Poícia Federal

Na manhã da última quarta-feira (9), a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular um esquema de manipulação de jogos de futebol para gerar lucros em apostas esportivas. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em 10 estados do Brasil, em casas de casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores apontados como envolvidos no esquema. A operação inicialmente visava times de Aracaju, capital do Sergipe, mas as investigações revelaram uma operação de âmbito nacional.

Veja quais são os jogos que estão sob suspeição:

Amazonas FC 3 x 0 Náutico (RR) — Série D — 24/04/2022

Independente de Limeira 3 x 4 Comercial Tietê — Campeonato Paulista sub-20 — 25/05/2022

FF Sports Viçosense 5 x 0 Dínamos EC — Campeonato Alagoano A2 —16/06/2022

Brasileirinho 0 x 1 EC Vera Cruz — Campeonato Carioca Série C — 26/06

Caruaru City 6 x 0 Centro Limoeirense — Campeonato Pernambucano sub-20 — 23/07/2022

Ipojuca 9 x 1 Ferroviário do Cabo — Campeonato Pernambucano sub-20 — 25/07/2022

Força Jovem de Aquidabã 1 x 4 Canindé — Campeonato Sergipano A2 — 20/08/2022

Força Jovem Aquidabã 0 x 5 Dorense — Campeonato Sergipano A2 — 30/08/2022

Miguelense FC 1 x 3 Guarany — Campeonato Alagoano Sub-20 — 03/09/2022

Olímpico 4 x 0 Independente de Simão Dias — Campeonato Sergipano A2 — 04/10/2022

Duque de Caxias 0 x 1 Serra Macaense —Campeonato Carioca B1 — 22/10/2022

