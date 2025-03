Veja quais são os lançamentos de tênis de 2025 das principais marcas de corrida

A- A+

O boom da corrida no país impulsiona a venda de tênis e as principais marcas esportivas já começam a dar as caras. A Nike, a Adidas e a Puma, por exemplo, lançaram dois modelos diferentes.

A Nike começou a vender o Vomero 18 e o Pegasus Premium entre fevereiro e março. O Nike Pegasus foi o tênis mais usado pelos corredores no mundo em 2024, segundo pesquisa do Strava, principal comunidade digital para pessoas ativas com mais de 120 milhões de atletas no mundo, sendo 18,5 milhões no Brasil.

O Vomero 18, lançado no último dia 13, foi criado a partir das necessidades e sugestões de mulheres corredoras. O modelo, no entanto, se adequa a todos os gêneros.

A marca divulgou a nova categorização da linha de corrida, em que divide seus modelos em três famílias de amortecimento: responsivo, máximo e de suporte. O Vomero 18 oferece o amortecimento mais alto da família "amortecimento máximo", graças à combinação de duas espumas exclusivas da marca: ZoomX, ao longo de toda a extensão do tênis, e ReactX, no calcanhar e na parte dianteira dos pés.

Em fevereiro, a Nike colocou na praça o Pegasus Premium, exemplar que traz o amortecimento da linha Pegasus acrescido da primeira unidade Air Zoom visível e esculpida da história da marca. Foi estruturada para acompanhar as curvas naturais dos pés.





— O Air é um divisor de águas entre a Nike e o resto do setor. Além de funcionar como uma espécie de mola propulsora, também foi projetada para apoiar toda a extensão do pé, não importando o padrão ou a extensão das passadas — explica Kathy Gomez, vice-presidente de NXT Footwear da Nike.

Nike Vomero 18: Drop: 46 mm (no calcanhar)/ 36 mm (no antepé); Peso: 325,4g (masculino) e 262,7g (feminino); Preço sugerido: R$ 999,99

Nike Pegasus Premium: Drop: 10 mm; Peso: 325 gramas (masculino) e 275 gramas (feminino); Preço sugerido: R$ 1.799,99.





Nike Pegasus Premium — Foto: Divulgação

Mizuno

De olho na tendência na qual os corredores estão menos fixados em pace e mais ligados em saúde e diversão, também em fevereiro, a Mizuno lançou o Mizuno Neo Zen, integrante da família Mizuno Neo. Como sugere o nome, o modelo foi criado para uma experiência de corrida ‘zen’.

Segundo a marca, é ideal para corredores de todos os níveis: seja para quem está começando e busca conforto e motivação, ou para corredores mais experientes que desejam um tênis mais leve para os treinos do dia a dia.

— Não é só sobre correr rápido ou longas distâncias. É sobre consistência, é sobre correr sempre — explica Rogério Barenco, gerente geral da Mizuno.

O modelo tem a entressola com tecnologia de infusão de nitrogênio (Mizuno Enerzy Nxt) que proporciona uma combinação superior de amortecimento e retorno de energia.

Mizuno Neo Zen: Drop: 6mm; Peso: 235g (variável por numeração); Preço sugerido: R$ 999,99





Mizuno Neo Zen — Foto: Divulgação



Adidas

A Adidas acaba de lançar o Adidas Supernova Rise 2, com cabedal em malha técnica, que oferece maior respirabilidade e tornando o modelo 4% mais leve que seu antecessor. Além disso, a construção do calcanhar foi reformulada, incorporando um colarinho de espuma refinado para suporte e maciez.

Em janeiro, a marca já havia lançado o Adizero Adios Pro 4, pensado para corredores velozes. O solado, com mapeamento de dados de gênero, é o primeiro da categoria, oferece aderência onde é mais necessário. O tênis apresenta uma entressola Lightstrike Pro de comprimento total, proporcionando aos corredores uma sensação mais leve e macia quando os pés tocam o chão.

— Nossa linha Adios Pro foi criada com um objetivo em mente: ajudar nossos atletas de elite e corredores ambiciosos a correrem mais rápido do que nunca e a perseguirem seus próprios recordes. Seja Peres Jepchirchir quebrando o recorde mundial feminino ou um corredor de clube quebrando seu recorde pessoal. — explica Charlotte Heidmann, diretora global de categoria de calçados de corrida da Adidas. — Quando nossos atletas ficam mais rápidos, nós inovamos para torná-los ainda mais rápidos.

Adidas Supernova Rise 2: Drop: 10mm; Peso 230g; Preço sugerido: R$ 999,99.

Adidas Adizero Adios Pro 4: Drop: 6mm; Peso 200g (masculino) e 172g (feminino); Preço sugerido: R$1.999,99

Adidas Adizero Adios Pro 4 — Foto: Divulgação



Asics

A Asics também tem modelo novo no mercado. No início de 2025 passou a vender uma nova atualização de um dos seus maiores ícones, o Asisc Gel-Nimbus 27. Essa é a 27ª versão do tênis considerado "um dos legends" da marca.

A principal atualização está na altura da entressola, na qual foram adicionados 2 mm com a tecnologia de amortecimento FF Blast Plus Eco, produzida com aproximadamente 24% de conteúdo de base biológica, contribuindo para o conforto do tênis, sem aumentar seu peso.

— Trouxemos alterações importantes que proporcionam um conforto ainda maior em relação ao antecessor, com uma entressola mais alta, e isso sem deixá-lo mais pesado. Esperamos que com essa nova versão as pessoas consigam alcançar uma mente sã e um corpo são enquanto se movimentam — diz Daniel Costa, diretor de produtos e inovação da Asics América Latina.

Asics Gel-Nimbus 27: Drop: 8mm; Peso: 305g (masculino) e 265g (feminino); Preço sugerido: R$ 1.199.99.

Asics Gel Nimbus 27 — Foto: Divulgação



Puma

A Puma lançou o Forever Run Nitro 2, evolução do modelo de máxima estabilidade e conforto da família Nitro, e uma nova versão do Electrify Nitro 4, tênis para corridas leves e caminhadas da mesma família.

A segunda versão do Forever Run Nitro apresenta uma entressola repaginada, ainda mais larga, com a tecnologia Nitrofoam. Ela oferece dupla densidade para maior amortecimento e suporte. Já o modelo Electrify, tênis de "entrada" da marca, tem espuma com infusão de nitrogênio que é leve e fornece energia explosiva passo a passo.

Forever Run 2: Drop: 10mm; Peso: 310g; Preço sugerido: R$ 999,99

Electrify Nitro 4 : Drop: 10mm; Peso: 267g; Preço sugerido: R$ 599,99

