Veja quais serão os duelos pelas semifinais do Pernambucano 2024

Era uma vez um Campeonato Pernambucano que começou com 10 clubes. Depois da primeira fase, a história perdeu alguns personagens. Sobraram seis. Outros dois coadjuvantes ficaram pelo caminho. Agora, quatro clubes brigam pelo protagonismo. Pelas quartas de final, Sport e Retrô descansaram. Já garantidos na semifinal e com a vantagem do jogo de volta, Leão e Fênix viram as demais equipes duelarem para saber quem seguiria vivo após as quartas de final. Nos Aflitos, o Náutico venceu o Afogados por 2x0. Na etapa seguinte, enfrentará o Retrô. No Arruda, o Santa Cruz superou o Central por 1x0. Para chegar à decisão, o Tricolor terá de eliminar o Leão, com mais um Clássico das Multidões em 2024.

Os confrontos entre Náutico e Retrô estão programados para os dias 10 e 17 de março, sendo a ida nos Aflitos e a volta na Arena de Pernambuco. O palco de São Lourenço da Mata também receberá a segunda partida do clássico, no dia 16. O primeiro jogo será no Arruda, dia 10. Isso acontece pelo fato de Leão e Fênix terem terminado em primeiro e segundo da fase inicial, respectivamente, ganhando o direito de atuar como mandante no embate decisivo.

Histórico dos confrontos

Esse será o oitavo jogo entre Náutico e Retrô na história. A Fênix leva vantagem, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Em compensação, no único encontro em mata-mata entre os clubes, nas finais de 2022, o Timbu foi campeão nas penalidades.

Náutico x Retrô pelo Campeonato Pernambucano de 2022.

No jogo pela primeira fase deste ano, o Retrô venceu o Náutico por 1x0. No comando da equipe de Camaragibe está um velho conhecido do Timbu, o técnico Roberto Fernandes. Justamente o nome que estava no clube na conquista estadual há dois anos. No ataque, o perigo é a “lei do ex” com Giva, ex-jogador alvirrubro e atual artilheiro do Estadual, com seis gols. Paulo Sérgio, expulso diante do Afogados, nas quartas, desfalca os alvirrubros na partida de ida.

Multidões de volta

Depois da vitória do Sport por 2x1 diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pela primeira fase, os clubes voltam a se enfrentar pelo Estadual. Chance para o Santa dar o troco e chegar à final ou o Leão ratificar a vantagem diante do rival.

Sport x Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano de 2023.

Por estar na semifinal, o Santa Cruz já garantiu ao menos um lugar na Série D de 2025. O apetite do clube, porém, ainda é maior, mirando a quebra de jejum de oito anos sem troféus. O Sport, campeão em 2023, pode engatar mais uma taça em meio a um cenário conturbado envolvendo a imagem do clube após uma de suas uniformizadas atacar o ônibus do Fortaleza, na saída da Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Vândalos jogaram pedras e bombas no veículo, ferindo seis atletas da equipe cearense.

