A- A+

FUTEBOL Veja quantas vezes Neymar não jogou em datas como aniversários da irmã, carnaval e ano novo Meia ficou de fora da eliminação do Santos na semifinal do Paulista por desconforto após ser visto curtindo o carnaval na semana anterior

Neymar não participou da semifinal do Campeonato Paulista de 2025 contra o Corinthians, no último domingo, por conta de um desconforto. O Santos perdeu por 2 a 1 e foi eliminado. Nas redes sociais, o jogador declarou: "Tudo que mais queria era estar em campo". O meia foi flagrado curtindo o carnaval acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, no Rio de Janeiro.

Após a folia, alegou o desconforto e ficou no banco durante a decisão. Na última semana, sofreu com dores na parte posterior da coxa esquerda, que começaram depois da partida contra o Bragantino.

O jornal português A Bola listou todas as situações em que o jogador esteve ausente por motivos de lesão ou suspensão que coincidiram com celebrações do aniversário da irmã, carnaval ou ano novo.





O primeiro registro é de 2015, quando jogava pelo Barcelona. Ele não jogou contra o Rayo Vallecano, por estar suspenso, decorrente de um quinto amarelo na LaLiga, na partida anterior. A suspensão ocorreu, quando sua irmã, Rafaella Santos, celebra o seu aniversário (11 de março). A coincidência se repetiu no ano seguinte, quando não jogou contra o Eibar devida suspensão.

Em 2017, o meia voltou a estar indisponível para um jogo na segunda semana de março. Desta vez, por lesão. O machucado impediu Neymar de estar presente em apenas um encontro, contra o Deportivo.

Em Paris o enredo se repetiu. De 2018 a 2023, já defendendo o PSG, Neymar esteve ausente de todas as partidas que estavam agendadas próximo ao dia 11 de março, por estar lesionado. A única exceção foi em 2020, quando esteve presente contra o Borussia Dortmund, em 10 de março. Apesar disso, nessa mesma temporada, esteve ausente durante a passagem de ano, não atuando em um jogo da Taça de França por estar machucado.

Em 2021/22, ocorreu o mesmo de 2020, mas a razão para a indisponibilidade do brasileiro durante o réveillon foi uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. Na sua última temporada em França, em fevereiro de 2023, Neymar foi submetido a uma cirurgia para reparar uma lesão nos ligamentos do tornozelo e esteve de fora do restante do ciclo.

Na Arábia Saudita, quando defendia o Al Hilal, se machucou em outubro de 2023, quando defendia a seleção brasileira. Com isso, passou um ano fora dos gramados. Em outubro de 2024, voltou a jogar, mas por pouco tempo. Uma lesão na região posterior da coxa, sofrida em novembro, o impediu de estar disponível.

Veja também