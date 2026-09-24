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Futebol Veja quanto os semifinalistas da Libertadores e da Sul-Americana já acumularam em prêmios Entre os brasileiros, o Flamengo é quem soma a maior quantia, com 9,61 milhões de dólares (cerca de R$ 49,88 milhões)

A Conmebol divulgou os valores acumulados que os semifinalistas da Libertadores e da Sul-Americana têm a receber. Restam nas competições Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Estudiantes, Vasco, Montevideo City Torque, Atlético Mineiro e Boca Juniors.

Entre os brasileiros, o Flamengo é quem soma a maior quantia, com 9,61 milhões de dólares (cerca de R$ 49,88 milhões). O time rubro-negro é seguido na Libertadores pelo Palmeiras, com 9,27 milhões de dólares (cerca de R$ 48,11 milhões), e pelo Fluminense, com 8,93 milhões de dólares (cerca de R$ 46,35 milhões). O Estudiantes fecha a lista da competição, com 8,93 milhões de dólares (cerca de R$ 46,35 milhões) a receber.

Na Sul-Americana, os valores são relativamente inferiores. No torneio, o Vasco lidera a lista, com 3,87 milhões de dólares (cerca de R$ 20,09 milhões). O Montevideo City Torque aparece logo atrás, com 3,73 milhões de dólares (cerca de R$ 19,36 milhões), seguido pelo Atlético Mineiro, que tem 3,38 milhões de dólares (cerca de R$ 13,49 milhões) a receber.

Um caso à parte é o do Boca Juniors, que possui valores acumulados nas duas competições. O clube argentino tem 3,68 milhões de dólares (cerca de R$ 19,10 milhões) na Sul-Americana e 2,6 milhões de dólares (cerca de R$ 13,49 milhões) na Libertadores.

Na Libertadores, o Fluminense enfrenta o Palmeiras em uma semifinal brasileira. O primeiro jogo será no Maracanã, em 14 de outubro, às 21h30, enquanto a volta está marcada para o dia 21, no Nubank Parque, em São Paulo. Na outra chave, o Estudiantes recebe o Flamengo no dia 15, às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. A partida decisiva será no Maracanã, em 22 de outubro.

Na Sul-Americana, o Vasco encara o Boca Juniors, com a ida em 13 de outubro, às 21h30, na Bombonera. A volta será no dia 20, no Rio de Janeiro, em estádio ainda não definido. Na outra semifinal, o Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque em 14 de outubro, às 19h, na Arena MRV, e decide a vaga no dia 21, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

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