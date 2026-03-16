Veja quantos jogos Neymar terá para tentar convencer Ancelotti a levá-lo para a Copa do Mundo
Camisa 10 do Santos mais uma vez não foi convocado pelo treinador italiano para os desafios da Seleção
Neymar tem pouco tempo para convencer Carlo Ancelotti de que está apto fisicamente para disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia, o atacante tem 16 jogos pela frente com o Santos até o dia 18 de maio, quando será divulgada a lista final para o Mundial. No dia 11 do mesmo mês, a CBF envia à Fifa uma lista prévia com 55 nomes.
"Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", explicou Ancelotti nesta segunda-feira, após a convocação, ao explicar porque não chamou o atacante santista.
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Apesar dos 16 jogos previstos no calendário, é pouco provável que o jogador de 33 anos jogue todas essas partidas, justamente porque há um cuidado especial para que não sofra desgaste ou se lesione.
Na última semana, foi poupado da partida contra o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, onde Ancelotti esteve presente para assistir à partida. A prioridade era estar disponível para jogar o clássico com o Corinthians, que terminou empatado e no qual Neymar teve atuação discreta.
Com exceção dos duelos com Internacional, nesta quarta-feira, 18, e Cruzeiro, no domingo, 22, os próximos jogos ainda terão suas data e horários definidos. Isso inclui partidas da Copa Sul-Americana, cujo sorteio de grupos está marcado para quinta-feira, às 20 horas, e da Copa do Brasil.
Veja os próximos jogos do Santos até a convocação da Seleção
Quarta-feira (18) - Santos x Internacional (Brasileirão)
Domingo (22) - Cruzeiro x Santos (Brasileirão)
01/04 ou 02/04 - Santos x Remo (Brasileirão)
04/04 ou 05/04 - Flamengo x Santos (Brasileirão)
07/04 a 09/04 - Copa Sul-Americana (1ª rodada)
11/04 ou 12/04 - Santos x Atlético-MG (Brasileirão)
14/04 a 17/04 - Copa Sul-Americana (2ª rodada)
18/04 ou 19/04 - Santos x Fluminense (Brasileirão)
22/04 ou 23/04 - Copa do Brasil (5ª fase - ida)
25/04 ou 26/04 - Bahia x Santos (Brasileirão)
28/04 a 30/04 - Copa Sul-Americana (3ª rodada)
02/05 ou 03/05 - Palmeiras x Santos (Brasileirão)
05/05 a 07/05 - Copa Sul-Americana (4ª rodada)
09/05 ou 10/05 - Santos x Red Bull Bragantino (Brasileirão)
13/05 ou 14/05 - Copa do Brasil (5ª fase - volta)
16/05 ou 17/05 - Santos x Coritiba (Brasileirão)