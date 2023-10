A- A+

Futebol Veja quem é a ex de Victor Sá, do Botafogo, que o acusa de traição e transmissão de ISTs Jhulli e o jogador estavam juntos há um ano e meio: 'Não sou amante e nunca fui!'

A estudante de Designer de Moda, Jhulli Figueira Fogaça ganhou visibilidade na internet recentemente após revelar nas redes sociais, sobre o fim do relacionamento conturbado com Victor Sá, atacante do Botafogo. Ela ainda fez uma série de acusações contra o atleta, de 29 anos, e chegou a contar que ele teria contraído infecções sexualmente transmissíveis das mulheres com quem ficou e a traiu.

“Está cheio de doenças das chinelonas que ele saiu. Seu nojento, você é um sujo. Vou expor tudo o que fez pra mim e fez eu passar na nossa relação, seu lixo”, disparou ela. A influencer ainda completou dizendo que Sá acabou com sua saúde mental. “Irei expor todas as fotos, vídeos e áudios. Vou mostrar a pessoa que você é, seu moleque, e o que fez eu passar durante um ano e meio juntos. Você acabou com o meu psicológico e a minha saúde mental. Você acabou comigo”, escreveu.

Os dois, segundo ela, estavam juntos há um ano e meio e moravam juntos. “Não sou amante e nunca fui! Eu era a atual namorada dele até hoje. Todos os amigos e familiares do nosso convívio sabem, moramos na mesma casa desde o início do relacionamento. Estávamos juntos a um ano e meio. Nosso relacionamento nunca foi exposto por opção nossa. Só para deixar claro algumas informações”.

Nas redes sociais, Jhulli, como se identifica, tem mais de 66 mil seguidores. Nos stories, a influencer exibe sua rotina da faculdade no Rio de Janeiro, academia, além de compartilhar fotos de viagens e momentos de lazer.

Veja também

Ilha do Retiro Sport inicia venda de ingressos para duelo contra a Ponte Preta; confira os valores