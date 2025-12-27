A- A+

Jogos das Estrelas Veja quem Zico escalou para participar dos Jogos das Estrelas neste sábado Entre as últimas confirmações, estão Jorginho e Arrascaeta, do Flamengo, e Breno Bidon, do Corinthians

O tradicional Jogo das Estrelas, evento beneficente promovido anualmente por Zico, terá a 21ª edição realizada neste sábado, no Maracanã, com início da partida principal às 18h30 (de Brasília, com transmissão do Sportv).

O amistoso deste ano terá a presença de Jorginho e Arrascaeta, do Flamengo, e Breno Bidon, do Corinthians. A abertura dos portões será às 14 horas.

Outro nome confirmado é de Romário. Além dele, Júnior, Djalminha, Denílson, Petkovic, Adriano Imperador e Renato Gaúcho são outros craques que marcarão presença.

O jogo contará com duas atrações internacionais: o argentino Verón e o português Nuno Gomes. Pela primeira vez, nomes do futebol feminino também entrarão em campo: Angelina e Luany, da seleção brasileira.

— Tem uma finalidade que é a beneficência, e a gente fica feliz de poder ver todos esses grandes profissionais com prazer e felicidade de poder ir lá e brincar um pouco, se divertir. O público bota na agenda, o pessoal de fora do Rio de Janeiro... sei porque depois do jogo vem o pessoal dizer, que já prepara as férias e esse período entre Natal e Ano Novo — afirmou Zico.

Veja todos os confirmados no Jogo das Estrelas:

Goleiros: Helton, Carlos Germano e Gabriel

Laterais: Rafinha, Jorginho, Leonardo, Gilberto e Juan

Zagueiros: Aldair, Edinho, Wilson Gottardo, Gonçalves, Fernando, Ronaldo Angelim e Léo Ortiz

Meias: Zico, Júnior, Silas, Zé Roberto, Djalminha, Denílson, Petkovic, Ibson, Toró, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Verón, Jorginho, Arrascaeta, Breno Bidon e Angelina

Atacantes: Romário, Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Sávio, Alcindo, Aloísio Chulapa, Alex Dias, Zé Roberto, Grafite, Obina, Thiago Coimbra, Nuno Gomes, Berrío e Luany

