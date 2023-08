A- A+

Vôlei Veja valores e onde comprar ingressos para os Sul-Americanos masculino e feminino de vôlei Competições serão disputadas no Geraldão. As mulheres estream no dia 19 de agosto, em torneio que vai até o dia 23. Já os homens começam dia 26 em disputa que se encerra no dia 30

A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou os preços dos ingressos para o Campeonato Sul-Americano feminino e masculino da modalidade, ambos no ginásio do Geraldão, no Recife. O primeiro torneio será disputado entre os dias 19 a 23 de agosto. O segundo, entre 26 e 30. Confira os valores abaixo:

