Vela do Brasil terá bicampeãs olímpicas e cinco estreantes na Olimpíada de Paris

A Confederação Brasileira de Vela confirmou a lista de classificados para a Olimpíada de Paris 2024. A relação de atletas será liderada pelas bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, na classe 49erFX. E contará com cinco estreantes em Jogos Olímpicos, em outras quatro classes.



A vela terá 12 brasileiros na capital francesa, na maior delegação da América Latina na Olimpíada. A modalidade é uma das que mais trouxe medalhas ao Brasil na história, com 19 pódios, sendo oito medalhas de ouro. No total, o Time Brasil soma agora 211 atletas confirmados em Paris 2024.

Martine Grael e Kahena Kunze, que vão tentar o tricampeonato olímpico, não será as únicas velejadoras experientes do grupo. Isabel Swan, medalhista em Pequim 2008, voltará a disputar uma Olimpíada, formando dupla com Henrique Haddad, na classe 470. Os estreantes são Bruno Lobo (Fórmula Kite), Matheus Isaac (IQFoil), Gabriella Kidd (ILCA 6) e a dupla João Bulhões e Marina Arndt (NACRA 17 misto).



O grupo também terá Bruno Fontes, na classe Ilca7, e Marco Grael e Gabriel Simões, competindo juntos na 49er. Fontes, de 44 anos, será o mais velho da equipe. "Temos uma equipe que mistura experiência e juventude para manter a tradição da vela em Jogos Olímpicos. Além dos atletas, a equipe multidisciplinar em Marselha será de ponta, tudo com o apoio logístico do COB. Vamos buscar medalhas", afirmou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.



Nos bastidores, a equipe nacional terá o bicampeão olímpico Torben Grael, como treinador chefe, e Bruno Prada, duas vezes medalhista olímpico, como um dos técnicos.



Em Paris-2024, a vela terá 10 categorias, com mudanças em comparação aos Jogos de Tóquio, disputados em 2021. A classe 470 passa a ser mista enquanto a Finn deixou o programa olímpico para dar lugar à Fórmula Kite. E a equipe de prancha a vela deixou de ser chamada RS:X e agora é denominada IQFoil.



