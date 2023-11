A- A+

Jogos Pan-Americanos Vela garante três ouros e um bronze para o Brasil, no Pan de Santiago Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze brilharam no Chile

A dupla formada por Martine Grael e Kahena Kunze, mais uma vez, fez valer o favoritismo na vela. Bicampeãs olímpicas, as brasileiras foram dominantes, nesta sexta-feira (3) na classe 49er FX para levar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Esta é a terceira vez consecutiva que Martine/Kahena vai ao pódio do Pan. Em 2015, em Toronto, ficaram com a prata. Há quatro anos, em Lima, conquistaram o ouro.

Para ficar com o ouro em Santiago, Martina e Kahena tiveram que superar os barcos de Estados Unidos, com Samantha Roble e Margaret Shea, e Candá, com Alexandra Ten Hove e Mariah Millen.

Na regata da medalha, as canadenses saíram na frente e lideraram os primeiros minutos. No entanto, as brasileiras asssumiram a ponta e asseguraram o ouro. A dupla do Canadá ficou com a prata, e as americanas com o bronze.

Ouro no kitesurf

Favorito, Bruno Lobo foi mais um brasileiro a conquistar a medalha de ouro em esportes aquáticos, nesta sexta.

O maranhense dominou a disputa da fórmula kite ao vencer todas as regatas que completou na fase inicial da competição, chegando à regata da medalha com 21 pontos de vantagem na liderança. Na final, Bruno cruzou a linha de chegada em primeiro lugar para garantir o ouro. Tiger Tyson, de Antígua e Barbuda, ficou com a prata. Javier Corniel, da República Dominicana, ganhou o bronze.

No feminino, Maria do Socorro Reis também foi ao pódio. Depois de chegar na última etapa na quarta colocação, ela cruzou a linha de chegada em segundo, subindo para o terceiro lugar geral e garantindo o bronze.

Ouro também na IQ Foil

Em final acirrada, Matheus Isaac faturou mais um ouro para o Brasil. Na classe IQ Foil, o brasileiro terminou a primeira fase em terceiro lugar. Com isso, entrou direto na semifinal, onde venceu a bateria para disputar a medalha dourada.

Na decisão, bateu, em duelo disputado, Ethan Westera, de Aruba, além de Noah Lyons, dos Estados Unidos, para subir ao lugar mais alto do pódio.

