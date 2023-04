Velejador do Cabanga lidera projeto de construção de barco sustentável para competição na Itália

A- A+

Velejador formado no Cabanga Iate Clube, Vinícius Gondim cruzou fronteiras para se destacar também fora das águas. O pernambucano tem liderado um projeto na Escola de Engenharia ICAM, em Nantes, na França, para a disputa do Desafio SuMoth, competição de engenharia naval no Lago de Garda, Itália, de 26 de junho a 6 de julho deste ano.

"Eu inicie na vela com 11 anos, por meio da escola de vela do Cabanga. Ao longo da minha trajetória velejei nas categorias Optimist, laser, snipe, 29er e 49er. Na última eu fiz parte do time olímpico júnior".

Estudante do curso de engenharia da complexidade na Universidade Católica de Pernambuco, a instituição de ensino tem uma parceria com o ICAM, que também é uma entidade católica de ensino superior. A colaboração entre as universidades permite o intercâmbio entre os Campus. Vinícius chegou em Nantes em agosto de 2022 para uma estadia de um ano.

Antes de começar as aulas, o velejador fez um estágio na Foiling week, onde o SuMoth (sustainable moth) faz parte. Com o início do período letivo, Vinícus levou a proposta de implementar o projeto na universidade francesa e criou um time para essa competição.

A equipe conta com 12 pessoas, incluindo pessoas de três países diferentes: Brasil, Camarões e França.

“A competição consiste em construir um barco sustentável e é dividida em três fases: Concepção do projeto, construção e a regata, onde todas as etapas são avaliadas do ponto de vista ecológico.”, explicou Vinícius Gondim.

Protótipo do barco sendo construído - Reprodução

O barco que está sendo construído é um Moth, tem três metros e meio, para uma pessoa e com foils. Para financiar o projeto, foi criada uma campanha de crowdfunding.

"Nesse momento a gente já finalizou toda parte de concepção e construção do molde. Nas próximas semanas a gente começa a elaboração do casco. Estamos no aguardo dos materiais e como o objetivo da competição é fabricar o barco de maneira ecológica, o casco vai ser feito de fibra de linho", contou o estudante.

Aliando a formação acadêmica e a prática esportiva, Vinícius explanou como essa experiência vem contribuíndo para sua formação:

"Esse projeto é algo bem concreto e os objetivos são alinhados com o desenvolvimento da engenharia naval de forma sustentáveis, com a aplicação por exemplo de fibras naturais, as quais são abundantes no Brasil e atualmente não são bem exploradas. Logo, meu objetivo principal é aprender tanto com a parte organizacional por meio da criação do time, como da parte técnica, fazendo o projeto do barco e a aplicação de métodos de produção sustentável".

Veja também

Pernambucano Enderson Moreira explica confusão após vitória do Sport contra o Retrô e analisa o jogo